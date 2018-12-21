Картины Яны Седовой будут выставлены в Киеве, средства за них пойдут на ее лечение

У Яны диагностировано онкологическое заболевание. К сожалению, обычный набор лекарств не помогает и ей назначили новую терапию. Это дорогостоящее лечение, ежемесячно на одну упаковку препарата Абемациклиб (Верзене), который прописали врачи, нужно 3335 евро.

Чтобы собрать деньги на лечение, в киевском творческом пространстве Port Сreative Hub 24 декабря в 16:00 состоится выставка-продажа работ Яны Седовой. Цель этой выставки - сбор средств на лечение Яны.

Уже много лет Яна пишет и продает свои картины. Ее работы покупают не только в Украине - некоторые полотна поехали в Чехию, Австрию, Россию, в США и Аргентину.

Cтиль картин Яны очень яркий, их переполняют цвета. Эти работы - о жизни и умение держаться и идти дальше несмотря на диагноз, услышать который боятся все.

24 декабря вы можете приобрести на выставке одну (или несколько) ее работ для себя или в подарок, ведь в эти дни начинаются новогодние и рождественские праздники. И в обмен на кусочек искусства вы поможете Яне с лечением, которое в ее случае точно спасает жизни.



Яна Седова, журналистка и главный редактор «Громадского на русском», в разное время работала в еженедельнике ФОКУС, газете The Ukrainian Weekly, Капитал, Апостроф, издании Реалист, K.Fund Media, как фрилансерка - в Associated Press.

В 2014 году у Яны состоялась первая персональная выставка «Цветная революция» в арт-пространстве «Сахарный пакет» в Киеве.



Адрес выставки-продажи: творческое пространство Port creative hub, улица Набережно-Крещатицкая, 10А

Время: 24 декабря, с 16:00 до 20:00.



Источник: https://hromadske.ua



























