Курс валют

» » » Картины Яны Седовой будут выставлены в Киеве, средства за них пойдут на ее лечение

Новости

Все новости
Политика / Новости
Сегодня, 08:00
1
Версия для печати

Картины Яны Седовой будут выставлены в Киеве, средства за них пойдут на ее лечение

У Яны диагностировано онкологическое заболевание. К сожалению, обычный набор лекарств не помогает и ей назначили новую терапию. Это дорогостоящее лечение, ежемесячно на одну упаковку препарата Абемациклиб (Верзене), который прописали врачи, нужно 3335 евро.
Чтобы собрать деньги на лечение, в киевском творческом пространстве Port Сreative Hub 24 декабря в 16:00 состоится выставка-продажа работ Яны Седовой. Цель этой выставки - сбор средств на лечение Яны.
Уже много лет Яна пишет и продает свои картины. Ее работы покупают не только в Украине - некоторые полотна поехали в Чехию, Австрию, Россию, в США и Аргентину.
Cтиль картин Яны очень яркий, их переполняют цвета. Эти работы - о жизни и умение держаться и идти дальше несмотря на диагноз, услышать который боятся все.
24 декабря вы можете приобрести на выставке одну (или несколько) ее работ для себя или в подарок, ведь в эти дни начинаются новогодние и рождественские праздники. И в обмен на кусочек искусства вы поможете Яне с лечением, которое в ее случае точно спасает жизни.


Яна Седова, журналистка и главный редактор «Громадского на русском», в разное время работала в еженедельнике ФОКУС, газете The Ukrainian Weekly, Капитал, Апостроф, издании Реалист, K.Fund Media, как фрилансерка - в Associated Press.
В 2014 году у Яны состоялась первая персональная выставка «Цветная революция» в арт-пространстве «Сахарный пакет» в Киеве.


Адрес выставки-продажи: творческое пространство Port creative hub, улица Набережно-Крещатицкая, 10А
Время: 24 декабря, с 16:00 до 20:00.


Источник: https://hromadske.ua








Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Также по теме
Новости партнеров
ОПРОС
Что мешает Украине развиваться и процветать?
ИНФОГРАФИКА
Самые распространенные виды взяток в Украине
Анализ запросов украинцев в интернете показал, что больше всего беспокоит жителей каждой области Украины
СМИ: жители ОРДЛО остаются без украинских пенсий
Долг Киева за электроэнергию составляет более 1 млрд грн
Кого читают в Facebook депутаты
Лучшее за неделю
Мультимедиа
Фотограф из Коростышева показывает сказочный мир природы: фото
В Кировоградской области мужчину раздавило бетонной плитой во дворе собственного дома
Во Львове автомобиль сбил девушку на пешеходном переходе
Известный певец сбил человека возле церкви
В Днепре взорвали авто с девушкой за рулем
Политика
Общество
Бизнес
Технологии
Спорт