Водолаз оставил в наследство соседской девочке подарки на 14 ближайших лет

В британском городе Барри, Южный Уэльс, пожилой человек после смерти оставил дочери соседей рождественские подарки на ближайшие 14 лет. Об этом сообщает информационный портал BBC News.

Оуэн и Кэролайн Уильямс прожили по соседству с человеком по имени Кен около двух лет. Они переехали в дом сразу после рождения ребенка. Старик, которому было более 80 лет, очень любил их дочь Кади.

Недавно Кен умер, и в понедельник, 17 декабря, в их дом постучала его дочь.

«У нее в руках была большая пластиковая сумка. Я подумал, что там мусор, и она просит меня его вынести», - признался Уильямс.

Однако в сумке оказались подарки на Рождество для Кади.

«Я занес мешок в комнату, а моя жена в это время говорила с тещей по видеосвязи. Жена расплакалась, потом я, а потом ее мать», - рассказал мужчина.

Он добавил, что никто не ожидал от соседа такого. Неизвестно, покупал Кен подарки в течение двух лет, приобрел все недавно, предчувствуя свою смерть.

Пара открыла один из подарков: в нем лежала детская книга

«Судя по всему, среди подарков есть книги, три-четыре мягких игрушки и, может быть, конструктор Lego Duplo», - отметил Уильямс.

По его словам, до пенсии сосед работал глубоководным водолазом и был «человеком с большой буквы».





Источник: http://vidomosti-ua.com























