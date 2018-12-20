Украина будет принимать непосредственное участие в разработке принципов мировой электронной коммерции

Украину избрали членом комиссии ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ). Об этом сообщает в Facebook замминистра юстиции Сергей Петухов, передает NewsOboz.org.

По его словам, Украина избрана членом комиссии ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ) сроком на 6 лет. Он подчеркнул, что эта комиссия работает над унификацией и развитием правил международной торговли.

"Министерство юстиции, которое инициировало представление кандидатуры Украины, будет принимать непосредственное участие в разработке новых стандартов международного инвестиционного арбитража, электронной коммерции и процедур банкротства", - добавил Петухов.





Источник: http://newsoboz.org/











