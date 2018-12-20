Сенаторы США считают, что обеспечить свободу судоходства в Чёрном море должны международные силы

Они призвали Трампа возглавить "мощную многонациональную операцию по обеспечению свободы судоходства в Черном море". Ттакие действия аргументируются необходимостью демонстрации поддержки международно признанных границ и двусторонних соглашений.

Сенаторы США представили резолюцию, в которой призвали президента Дональда Трампа провести многонациональную операцию и остановить агрессию России в Черном море.

Текст документа, составленный республиканцем Роном Джонсоном и демократом Диком Дурбином.

"США и наши союзники должны оперативно противодействовать военной агрессии России в Керченском проливе сильными и решительными действиями", — заявил Джонсон.

Дурбин добавил, что принятие резолюции подтвердит "призыв к сдерживанию агрессии со стороны Российской Федерации".

Резолюция содержит призыв к НАТО нарастить присутствие в Черном море. Также в тексте говорится о предоставлении дополнительной помощи Украине в сфере безопасности, "особенно в части усиления возможностей Украины на море".

Сенаторы напоминают о том, что "президент обязан по закону вводить обязательные санкции против России в соответствии с законом "О противодействии врагам Америки посредством санкций".

Напомним, накануне нижняя палата Конгресса США приняла двухпартийную резолюцию, в которой осуждается строительство российского газопровода в обход Украины "Северный поток-2".

25 ноября корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины на выходе из Керченского пролива. Россия применила оружие против украинских военных кораблей, захватив три судна. На борту было шесть раненых, 24 украинца стали военнопленными РФ.





Источник: https://charter97.org/



















