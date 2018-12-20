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Сегодня, 19:23
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Ученые доказали, что мы все инопланетяне родом из глубокого космоса

Ученые NASA впервые получили дезоксирибозу, компонент ДНК, смоделировав в лаборатории условия космической среды. Специалисты охладили смесь воды и метанола до температуры минус 260 градусов Цельсия внутри вакуумной камеры.
Результаты исследования указывают на то, что органические молекулы, необходимые для существования жизни, изначально появились в космосе, а затем упали с кометами на Землю. Об этом сообщает издание Science News. Читайте также Человечество может найти инопланетян в ближайшие десятилетия Специалисты охладили смесь воды и метанола до температуры минус 260 градусов Цельсия внутри вакуумной камеры. После этого они подвергли лед действию ультрафиолетового излучения, имитируя условия в облаках из межзвездного газа и пыли. Результаты химического анализа показали, что в замороженной воде и спирте появился сахар дезоксирибоза, а также другие углеводы, которые были получены в аналогичных экспериментах в прошлом. Известно, что сахара могут формироваться в результате химических реакций с участием формальдегида, присутствующего в кометах. Однако до сих пор ученым не удавалось получить дезоксирибозу, которая содержит меньше атомов кислорода, чем соединения, полученные исследователями ранее. Напомним, ранее ученый NASA допустил, что инопланетяне уже побывали на Земле. Но их никто не обнаружил, потому что их внешний вид мог быть слишком странным и неожиданным для людей.


Источник: https://www.unian.net/







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