Ульяна Супрун и Борис Тодуров: борьба министра и директора или борьба двух мировоззрений?

На сайте Радио Свобода опубликована статья о конфликте между и.о. министра здравоохранения Ульяной Супрун и директором Института сердца Борисом Тодуровым. Тодурова в Украине знают хорошо - он известный врач, имеет серьезные достижения в медицине. Ульяна Супрун - человек из другой страны, которая приехала поднимать украинскую "целину". Это конфликт двух людей, или это "битва цивилизаций"? Именно в этом разбирались журналисты Евгений Солонина и Ольга Модина.

Борьба современных и советских подходов в украинской медицине, реформы - против коррупции и династий медицинских руководителей. Так объясняют в Министерстве здравоохранения Украины конфликты и недоразумения между исполняющей обязанности министра Ульяной Супрун и руководителями ведущих медицинских институтов и клиник, подчиненных Минздраву. Со своей стороны, оппоненты нынешней команды МЗ обвиняют чиновников в попытке уничтожить лучшие направления украинской медицины в угоду транснациональным компаниям.

Последний пример - тайный тренинг по противодействию активистам для медиков Института сердца, который завершился... схваткой с активисткой, которая делала видеозапись события. Переизбраный 18 декабря директор Института сердца Борис Тодуров и руководитель МЗ Ульяна Супрун дали противоположную оценку этим событиям и обвинили друг друга в спланированных провокациях.



Конфликт Супрун и Тодурова - лишь надводная часть большого айсберга проблем, накопившихся в нереформированной и коррумпированной украинской медицине, утверждают эксперты.



И Борис Тодуров, и Ульяна Супрун связывают увеличение взаимного напряжения именно с перевыборами генерального директора Института сердца, которые состоялись 18 декабря.

Тодуров, контракт которого завершился в ноябре, переизбрался на эту должность. За него проголосовали все 22 научных сотрудника Института. Об этом первым сообщил народный депутат Валерий Дубиль, который присутствовал на процедуре выборов.

За голосованием наблюдало беспрецедентное количество представителей власти: не менее 12 народных депутатов, представители Минздрава и мэр Киева Виталий Кличко. В Минздраве предположили даже, что это является формой давления на выборы руководителя медицинского учреждения.

Сразу после голосования Борис Тодуров заявил журналистам, что активисты праворадикальных организаций, которые пикетировали Институт сердца накануне (14 декабря) и в день выборов, имели целью сорвать процедуру голосования. Он не исключил, что в этом могла быть заинтересована и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

https://www.facebook.com/andreiev.yurii/videos/2409059512500904/

«По крайней мере, и реакция и.о. руководителя Минздрава, которая имела место за очень короткое время (после того, как 14 декабря состоялся конфликт между активистами и представителями Института сердца - ред.), которая поддержала пришедших сюда с оружием, но не поддержала коллектив, который пострадал, и пациентов, пострадавших в результате этой агрессии, для меня такая реакция чиновника была странной», - отметил Тодуров.

Ранее, 14 декабря, Борис Тодуров заявил о том, что в тот день активисты незаконно зашли в Институт сердца, снимали тренинг для персонала и угрожали ему и его коллегам расправой. Он добавил, что из-за волнения не сможет качественно оперировать на следующий день, и что присутствие посторонних лиц в возглавляемом им учреждении несет угрозу врачам и пациентам.

https://www.facebook.com/andreiev.yurii/videos/2409059512500904/

14 декабря представители праворадикальной организации «C14» проникли в Институт сердца на непубличный тренинг для персонала. Который, если верить обнародованным записям, предусматривал противодействие активистам и протестующим, вплоть до физического блокирования.

Столичная полиция задержала в Институте сердца четырех представителей организации «С14». Их единомышленники уверяли, что они находятся в Деснянском отделении, их не отпускают и ничего не объясняют.

Правоохранители общаются с участниками события «для установления причин конфликта», пояснил журналистам начальник Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко. По данным полиции, у активистов изъяли нож, патроны и газовый баллончик.

Возникает вопрос: почему Тодуров и Минздрав в последнее время регулярно обвиняют друг друга, а также - в контексте блокировки активистов в Институте сердца?

Радио Свобода спросило об этом у Министерства здравоохранения. В пресс-службе Минздрава ответили:

Это не конфликт Минздрава и Тодурова или Института сердца. Это сопротивление трансформации системы здравоохранения со стороны врачей «феодалов»

«Это не конфликт МОЗ Украины и Бориса Тодурова или Института сердца. Это сопротивление трансформации системы здравоохранения со стороны врачей «феодалов». Борис Тодуров пытается агрессивно навязать обществу мнение, что он жертва какого-то конфликта. Вы же видели видео тренинга? Он просто выполняет инструкцию «тренеров», которые учили его противодействовать активистам. И обидно наблюдать, как это работает с нашими СМИ», - отметили в Минздраве, ссылаясь на обнародованные записи тренинга по противодействию протестующим в Институте сердца.

Кроме того, в ведомстве отметили, что до сих пор ожидают ответа от Института сердца о событиях прошлой неделе и о так называемом «тренинг по противодействию активистам».

«Борис Тодуров в многочисленных комментариях заявлял, что это был традиционный тренинг для персонала, посвященный отработке реакции на экстремальные события, например, пожар или другие неожиданные ситуации. Но из опубликованного активистами видео можно сделать вывод, что Борис Тодуров готовил персонал провоцировать активистов на агрессию, чтобы выглядеть жертвами, медсестер - терять сознание, чтобы, наверное, отвлекать внимание. Чему готовится противостоять Тодуров - непонятно. Но очевидно, что моральных барьеров в этом противостоянии не предусмотрено», - заявили в Минздраве.

После этого инцидента и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун поставила под сомнение законность такого тренинга и действий персонала Института сердца против активистов. Также она обвинила подчиненных Тодурова в том, что они «держали в заложниках активистку», требуя удалить записи тренинга. Активисты, участники инцидента, также подтвердили этот факт.

Радио Свобода обратилось и к самому Борису Тодурову, но в день своего переизбрания на пост он не брал трубку. Мы готовы предоставить возможность высказаться по ситуации в Институте сердца и ему, и другим заинтересованным сторонам.

Крым и «титушки»: два непонятных эпизода в биографии кардиохирурга

Борис Тодуров, кроме многочисленных сложных и успешных операций на сердце, запомнился еще двумя скандальными эпизодами. Так, весной 2014 он оказывается в Крыму уже после начала аннексии, фотографируется с руководителем российской оккупационной «Совета министров Крыма» Сергеем Аксеновым и проводит его матери операцию на сердце. Тодуров потом заявлял, что был в Крыму с другой целью, а также - прооперировал женщину, которая, как он потом узнал, является матерью Аксенова.

В феврале 2014 активисты той же праворадикальной организации «С14» обнаружили в детском отделении взрослого пациента. Речь идет об обвиняемом по делам нападений так называемых «титушок» на майдановцев в 2014 году Юрия Крысина, который уверял, что он в детском отделении оказался для обследования. Его облили зеленкой, все действия активистов транслировались в соцсети.

Позже его приговорили к 5 годам за соучастие в убийстве журналиста Вячеслава Веремия. А ранее суд дал ему условный срок за это и другие преступления во время Революции достоинства, но Крысин проиграл апелляцию.

https://www.facebook.com/kutiepov/videos/1680484095346647/

Тодуров отверг обвинения в том, что имеет связи с так называемым «руководителем титушок» Юрием Крысиным, заверил, что не прятал его в детском отделении Института сердца. По его словам, Крысина привезли с сердечным приступом, и медики обязаны были его обследовать и оказать помощь.

События в Институте сердца с февраля по декабрь 2018 всколыхнули общественность. Среди осудил действия медиков в защиту подсудимых и против активистов - волонтер Роман Синицын.

«Тодуров - замечательный врач, спас много жизней. Но когда он говорит, что делать с активистами, как блокировать их, применять силу или о том, что «они не выйдут из реанимации» - этим должны заниматься правоохранительные органы. Риски - в том, что врачи могут и дальше укрывать от суда преступников в детских отделениях. Потому что никто из руководителей, ни сам Тодуров, не привлечены за это к ответственности », - заявил Синицын Радио Свобода.

Кейс Тодурова привлек внимание к медицинской коррупции, замедление реформ и профессионального уровня врачей - эксперты

В основе конфликта не медицина, а политика, уверяет ведущий специалист отдела инвазивной кардиологии Института кардиологии имени академика М. Д.Стражеско и эксперт МЗ Максим Соколов. По его словам, к 2013 году Борис Тодуров был фаворитом власти, а после побега Януковича и его «команды» статус директора Института сердца пошатнулся, объясняет кардиолог.

«Это человек, который был полностью признана системой до 2013 года. Тодуров не воспринимает то, что происходит сейчас только потому, что оно полностью не соответствует его привычным требованиям. Он пытался перелечить всех родственников высокопоставленных людей, для того, чтобы потом иметь какие-то дивиденды. Тодуров - друг экс-руководителя МЗ Раисы Богатыревой и фаворит бывшего премьера Николая Азарова, поэтому к Майдану он и был главным специалистом МЗ. Как он говорил, так делала Богатырева и ее заместители», - говорит Максим Соколов.

Поэтому, когда МЗ возглавила Ульяна Супрун, Бориса Тодурова двинулись с его позиций, и он начал «обижаться». Появлялись заявления о недофинансировании Института сердца, говорили и о ложности пути новых реформ, мол, хотят заменить украинских специалистов на зарубежных. Но на самом деле, по мнению экспертов, проблема именно в том, что Тодуров не хочет изменений, ведь ему это невыгодно.

«В 2013 году он просунул указ о создании «системы рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения». Это дословный перевод документа, который есть только в одной стране мира - России. Но он взял оттуда все названия, которые отправились в украинскую систему здравоохранения. Возможно, Тодуров готовил систему кардиологии Украины под русскую. Как только его убрали из «советников МЗ», нам удалось убрать все «пророссийские» ведомственные документы, и предложить проевропейские», - говорит Максим Соколов.

Со своей стороны, в защиту Тодурова и других опытных руководителей медицинских учреждений, и с критикой МЗ выступил бывший министр здравоохранения, а ныне народный депутат Олег Мусий.

«Та политика, которую проводит нынешнее руководство Минздрава, в том числе и Ульяна Супрун, направлена на фактически рейдерский захват или уничтожение лучших достижений, которые есть в украинской медицине. В ведущие учебные заведения ставят своих людей, незаконным способом пытаются уничтожить Центр трансплантации костного мозга, в угоду выводу средств за рубеж. И это одна из попыток транснациональных медицинских компаний захватить рынок Украины», - утверждает Олег Мусий, объясняя недоразумение между Тодуровым и Супрун.

Главный эксперт антикоррупционной группы «Реанимационный пакет реформ» Александр Леменов, со своей стороны, написал в соцсетях, что факты, в которых обвиняют Тодурова и некоторых его коллег, является последствиями системных проблем украинской медицины.

«Средний срез врачей у нас ниже специальности (в связи с отсутствием возможности пользоваться новейшими достижениями), чем в Германии, США или Израиле. Как следствие, не надо быть «светочем» медицины мирового значения, чтобы выделяться на фоне остальных. Именно этим и пользуется Борис Тодуров, которого называют «золотые руки кардиохирургии». Он действительно хороший врач, но точно не Бог сердечных дисфункций на уровне лучших мировых практик. Уровень Тодурова - это уровень среднестатистического хорошего кардиохирурга за рубежом. Не верите? Тогда напишите мне фамилии хоть пяти топ-политиков, звезд шоу бизнеса или спортсменов, специально ехали из-за границы и лечились в Тодурова», - иронизирует эксперт.

Именно такой низкий уровень украинской медицины вызвал жизнь ряд явлений, имеющих признаки коррупции и криминала, констатирует Леменов.

«Тодуров и компания находятся на содержании бюджета, имеют непонятные состояния (очевидно, это «плата за операции»), прячут у себя различные отбросы типа Юрия Крысина. Почему столько преимуществ? Мы же уже поняли, что он выделяется только за счет низкого общего уровня услуг в стране. Хороший хирург всегда должен оставаться хирургом, а не считать себя Богом и не позволять себе лишнего», отмечает эксперт.



Цена и эффективность лекарств - камень преткновения

Между тем, часть экспертов, а также советники действующего руководства МОЗ указывают на то, что действительным камнем преткновения является попытка провести реформы в медицине и сопротивление старых, еще «советских» кадров и «врачебных династий» во главе медицинских учреждений.

Такую оценку ситуации делает, в частности, Роман Синицын.

В этом контексте можно проследить первые действия команды Ульяны Супрун в должности и первые негативные реакции на них. Реформа закупки лекарств за государственный счет - одна из основных целей, которую поставило перед собой нынешнее руководство Минздрава. С первых дней своей работы в ведомстве в августе 2016, Ульяна Супрун и ее коллеги взялись за закупку лекарств за государственный счет, которая не была выполнена примерно наполовину. Старые руководители медицинских учреждений, в частности, Борис Тодуров, и некоторые депутаты обвинили ее в попытке срыва закупок, а также в игре на руку транснациональным компаниям. Об этом говорил и Олег Мусий.

В конце концов министерство поручило осуществлять закупку лекарств для государства международным агентствам и организациям по охране здоровья, и это снизило их цены. За счет такой экономии и исключения из списков неэффективных лекарств правительство стало закупать больше наименований медпрепаратов и материалов, необходимых для лечения и для проведения операций.

В частности, МЗ реформировало таким образом и закупки для Института сердца. Между тем, адвокат Евгения Закревская обнародовала расследование о том, что перед этими изменениями Институт сердца проводил закупки лекарств и материалов по завышенным ценам, даже по розничным ценам в аптеках.

У команды МЗ и многолетних руководителей медицинских учреждений есть и другие основания для конфликтов: речь идет об изменениях в штате (в Институте сердца уменьшили количество научных сотрудников), и об изменениях модели финансирования медицины в целом: по принципу «деньги ходят за пациентом».

Каждое из направлений изменений, которые пытаются реализовать в Минздраве, и которые критикуют оппоненты, является темой для отдельной публикации.























