В Раде из- за "агента Путина" подрались нардепы Юрий Береза и Нестор Шуфрич: видео

В Верховной Раде подрались нардепы от противоборствующих фракций - Оппоблока и Народного фронта.

Это случилось прямо в сессионном зале, после голосочвания за переименование УПЦ МП, которое из без того накалило обстановку в зале.

Представитель Оппоблока Нестор Шуфрич, проходя мимо вывешенного на трибуне плаката с изображением Виктора Медведчука в виде арестанта и надписью "Агента Путина Медведчука - под суд", сорвал его. В тот же момент к нему подбежал Юрий Береза из "Народного фронта" и ударил по лицу. В драку тут же ввязался кандидат в президенты Украины Юрий Бойко из Оппоблока,а потом и другие нардепы.

Драка получилась весьма показательной, но короткой - противоборствующие стороны растащили менее резко настроенные депутаты.

Видео тут же выложили на информационные ресурсы.



