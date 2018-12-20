С нового года школьников, а также их родителей будут наказывать за буллинг и хулиганство

Проблема буллинга в школах Украины приняла настолько серьезный характер, что Верховная Рада приняла Закон о противодействии этому явлению и о наказании хулиганов и их родителей за физическое и моральное насилие над школьниками. Уже совсем скоро в Украине начнут наказывать за травлю в школах — Верховная Рада приняла закон о противодействии буллингу.

Преступление и наказание

Над законом работали 17 нардепов из разных фракций ВР, а голоса за него отдали 228 парламентариев. Нововведение прежде всего касается физического или морального насилия над школьниками, но наказать могут и за издевательства над учителем. Среди основных признаков буллинга депутаты выделяют причинение психического или физического вреда, наличие обидчика, жертвы и наблюдателя, а также систематичность травли. При этом наказывать будут и в тех случаях, когда жертва испытывает унижение, страх, тревогу или ей приходится подчиняться интересам обидчика. Записали в буллинг и социальную изоляцию пострадавшего — бойкот.

За все это наказывать будут гривней — за первый проступок грозит штраф до 1700 грн. Правда, суд может назначить и 40 часов общественных работ. Если же ребенка травила группа школьников или они делают это повторно, штраф увеличится вдвое. Объем общественных работ тоже вырастет до 60 часов. В случае если буллеру нет 16 лет, наказание ляжет на плечи его родителей. Продумали авторы закона наказания и для сотрудников школы, которые замалчивают травлю. Если учитель или директор школы не сообщат о правонарушении полицейским, их тоже оштрафуют на 1700 грн.

Слабые места

Детский психолог Екатерина Гольцберг приветствует новый закон и надеется, что он позволит добиться для детей в школах безопасности. Но предупреждает: будет еще много работы для школ и правительства, чтобы новые правила начали работать. Директор киевской школы №148 Сергей Горбачев обращает внимание, что в законе нет однозначного определения "буллинга", и это открывает пространство для шантажа и манипуляций. Эксперт Украинского института исследования экстремизма Богдан Петренко называет закон неоднозначным и предупреждает: вряд ли он остановит травлю в школах уже завтра.

"Сложно представить, как привлечь к ответственности за такой распространенный вид травли, как, например, бойкот. Да и доказать, благодаря чьим конкретно действиям был причинен вред психическому или физическому здоровью потерпевшего, сложно. Хотя цель закона все же не наказывать, а предотвратить травлю. И если в результате его существования 20% буллеров (именно столько не понимают, что они наносят вред жертве, и считают травлю просто шуткой) остановятся, то закон уже будет суперэффективным", — резюмирует эксперт.

Нардепы: "Педагогов тоже травят"

Один из авторов закона, нардеп от БПП Александр Спиваковский отмечает — по информации детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), с буллингом в Украине сталкивалось около 67% детей.

"Наиболее уязвимы застенчивые, с примерным поведением дети, а также те, кто в силу жизненных обстоятельств замкнулись в себе. Но отмечу, что часто буллингу со стороны подростков подвергаются не только дети, но и взрослые — преподаватели, технические работники и другой персонал, — объясняет он. — Буллинг очень негативно сказывается на психическом здоровье ребенка, оставляя психологические травмы на всю жизнь. Это в будущем может привести к несостоятельности родителей, невозможности для них строить полноценные отношения с другими людьми и воспитывать собственных детей".

Его коллега Оксана Билозир, которая также работала над новым законом, отмечает, что там прописаны не только штрафы. Теперь школы будут проводить профилактику, рассматривать заявления о случаях буллинга и публиковать на своих сайтах правила поведения в школе.

В то же время напомним, что эксперты сомневаются, что штрафы за буллинг помогут исправить ситуацию. В мире подвергается травле около 150 млн детей – каждый второй ученик в возрасте от 13 до 15 лет.

Источник: Сегодня



















