Курс валют

» » Кабмин определил базовые тарифы на первичную медицинскую помощь

Новости

Все новости
Здоровье
Сегодня, 12:56
39
Версия для печати

Кабмин определил базовые тарифы на первичную медицинскую помощь

Базовый тариф на оплату услуг первичной медицинской помощи на 2019 составит 370 гривен в год на человека, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Минздрав отмечает, что оптимальное количество пациентов для семейного врача составляет 1800, для терапевта - 2000, а для педиатра - 900 человек. В случае превышення этих норм, оплата за человека будет уменьшаться.

За пациентов, которые не подписали декларации и проживают на территории, которую обслуживает больница или поликлиника, Нацслужба здоровья будет платить этому учреждению до 1 июля 2019 по тарифу 120 грн / год на человека.

Также Министерство здравоохранения меняет правила службы экстренной помощи, по которым бригада скорой помощи будет гарантировано выезжать только на неотложные случаи.

Перед этим Минздрав объявил о запуске единого реестра медицинских осмотров. В министерстве считают, что такой реестр сделает невозможным подделку медицинских справок и санитарных книжек. Кроме того, благодаря этой системе работодатель сможет проверять легитимность медосмотра претендента на работу.

 

Источник: babel.com.ua

 

 





Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Также по теме
Новости партнеров
ОПРОС
Должна ли Украина помогать оккупированным территориям?
ИНФОГРАФИКА
Самые распространенные виды взяток в Украине
Анализ запросов украинцев в интернете показал, что больше всего беспокоит жителей каждой области Украины
СМИ: жители ОРДЛО остаются без украинских пенсий
Долг Киева за электроэнергию составляет более 1 млрд грн
Кого читают в Facebook депутаты
Лучшее за неделю
Мультимедиа
Фотограф из Коростышева показывает сказочный мир природы: фото
В Кировоградской области мужчину раздавило бетонной плитой во дворе собственного дома
Во Львове автомобиль сбил девушку на пешеходном переходе
Известный певец сбил человека возле церкви
В Днепре взорвали авто с девушкой за рулем
Политика
Общество
Бизнес
Технологии
Спорт