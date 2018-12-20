Кабмин определил базовые тарифы на первичную медицинскую помощь

Базовый тариф на оплату услуг первичной медицинской помощи на 2019 составит 370 гривен в год на человека, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Минздрав отмечает, что оптимальное количество пациентов для семейного врача составляет 1800, для терапевта - 2000, а для педиатра - 900 человек. В случае превышення этих норм, оплата за человека будет уменьшаться.

За пациентов, которые не подписали декларации и проживают на территории, которую обслуживает больница или поликлиника, Нацслужба здоровья будет платить этому учреждению до 1 июля 2019 по тарифу 120 грн / год на человека.

Также Министерство здравоохранения меняет правила службы экстренной помощи, по которым бригада скорой помощи будет гарантировано выезжать только на неотложные случаи.

Перед этим Минздрав объявил о запуске единого реестра медицинских осмотров. В министерстве считают, что такой реестр сделает невозможным подделку медицинских справок и санитарных книжек. Кроме того, благодаря этой системе работодатель сможет проверять легитимность медосмотра претендента на работу.

Источник: babel.com.ua















