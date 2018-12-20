В Константиновке появился "говорящий" светофор

Новый светофор установили в центре Константиновки (Донецкая область), возле школы. Он стоит на перекрестке ул. Б.Хмельницкого и пр. Ломоносова, где большой поток транспорта.

Светофор светодиодный с обратным отсчетом времени, оснащен динамиком с громкоговорителем. Когда включается зеленый, голос говорит: "Переход через улицу разрешено", когда горит красный свет - "Переход запрещен".

Напомним, что денежную субвенцию на установку двух светофорных объектов в Константиновке в размере 1 миллиона 800 000 гривен выделили из областного бюджета.

Источник: 06272.com.ua