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Сегодня, 13:10
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В Константиновке появился "говорящий" светофор

Новый светофор установили в центре Константиновки (Донецкая область), возле школы. Он стоит на перекрестке ул. Б.Хмельницкого и пр. Ломоносова, где большой поток транспорта.

Светофор светодиодный с обратным отсчетом времени, оснащен динамиком с громкоговорителем. Когда включается зеленый, голос говорит: "Переход через улицу разрешено", когда горит красный свет - "Переход запрещен".

Напомним, что денежную субвенцию на установку двух светофорных объектов в Константиновке в размере 1 миллиона 800 000 гривен выделили из областного бюджета.

 

Источник: 06272.com.ua

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