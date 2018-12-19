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Вчера, 15:00
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Владимир Гройсман предложил пять приоритетов на 2019 год

Кабинет министров разработал план действий и определил главные приоритеты правительства на 2019 год. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства.


Первым приоритетом на 2019 определены экономический рост.


Так, для улучшения бизнес-климата планируется проведение ежеквартальных дерегуляционные заседаний правительства, введение единых счетов для упрощения уплаты налогов, установка таможенных сканеров на границе, запуск веб-портала "Единое окно» для таможенного оформления товаров.


В сфере управления госактивами и публичных закупок планируется ввести новое корпоративное управление на стратегических предприятиях, перевести малую приватизацию на "ProZorro.Продажи", создать сеть централизованных организаций, добиться результативности большой приватизации.


В сфере промышленности и инноваций планируется дать "зеленый свет" индустриальным паркам, внедрить энергоменеджмент на промышленных предприятиях, создать сеть центров поддержки инноваций, предоставить доступ к патентной информации.


Для развития агропромышленного комплекса предусмотрено увеличение доли фермерских хозяйств до 10%, увеличение объема помощи для технического переоснащения к 5,5 млрд. грн, целевая поддержка животноводов.


Для достижения энергетической независимости планируется вводить электронные торги по продаже спецразрешений, развивать полноценный рынок газа и электроэнергии, осуществить анбандлинг "газового и энергетического монополистов", диверсифицировать источники поставок ядерного топлива.


В сфере ЖКХ правительство планирует реализовать проект развития городской инфраструктуры в 11 городах, проект "Повышение энергоэффективности в секторе централизованного теплоснабжения", а также повысить уровень доступности и безбарьерности.


Для развития транспортной инфраструктуры планируется увеличить государственный дорожный фонд в 55 млрд грн; реализовать программу установки новых объектов освещения и строительства переходов на дорогах; обновить и электрифицировать железнодорожные пути и подвижной состав; установить площадки взвешивания в движении в качестве пилотного проекта.


Вторым приоритетом Кабмина определено эффективное самоуправление.


В рамках реформы госуправления планируется переход на среднесрочное бюджетное планирование, кадровое усиление министерств - специалистов по вопросам реформ, внедрение электронной системы управления человеческими ресурсами на государственной службе, внедрение интегрированной системы электронной идентификации.


Третий приоритет правительства на следующий год - развитие человеческого капитала.


С этой целью правительство в рамках реализации программы "Новая украинская школа" планирует обновить содержание базового среднего образования и внедрить новый государственный стандарт; создать образовательную среду, электронные образовательные ресурсы, сеть инклюзивно-ресурсных центров.


В рамках модернизации профтехобразования и образования взрослых планируется ввести принципы дуальности вместе с работодателями, обновить учебную базу, обеспечить новую квалификацию преподавателей и предоставить доступ к образованию в любом возрасте.


В рамках медицинской реформы запланировано с 1 января 2019 профинансировать начальное звено по принципу "деньги ходят за пациентом"; продолжить реализацию программы "Доступные лекарства"; внедрить программу «Доступная диагностика" - 54 вида исследований; реализовать пилот "Новая" скорая "; достроить вторую очередь" Охматдета"развить сеть кардиоцентров и больниц в регионах.


В сфере социальной защиты в следующем году планируется обеспечить автоматический перерасчет пенсий ежегодно; учесть предложения по учету большого стажа при исчислении пенсий; обеспечить монетизацию субсидий; обеспечить детенизацию зарплат.


Четвертый приоритет - верховенство права и борьба с коррупцией.


В следующем году правительство продолжит реализацию инициативы по усилению правовых возможностей граждан, даст старт работе Антикоррупционного суда, сформирует лабораторию киберкриминалистики в рамках агентства АРМА, обеспечит полноценную работу ГБР.


Пятый приоритет - оборона и безопасность.


В сфере обороны в 2019 году Кабмин планирует реформировать структуру органов управления ВСУ по принципам НАТО, создать 436 территориальных центров комплектования резерва, улучшить обеспечение военной медицины транспортом, а армию - военной техникой и вооружением.


Также планируется строительство международного центра подготовки Нацгвардии, приобретение беспилотных авиакомплексов для Нацгвардии.


Для безопасности граждан правительство планирует ввести фотофиксацию нарушений на дорогах; ДСНС обеспечить пожарно-спасательной техникой, а МВД - вертолетами.


Источник: https://www.epravda.com.ua









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