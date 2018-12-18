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Сегодня, 10:00
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Фейковою страницу Института нацпамяти создали в Facebook неизвестные «шутники»

Об этом говорится в сообщении на настоящей странице ИНП в Facebook, передает УНН. "Эта страница, появившаяся вчера - Институт Национальной Памяти - фейковая. Просим пожаловаться и не распространять от нее сообщений", - отметили в ИНП, разместив изображение фейкового аккаунта.

В Институте отметили, что официальная страница Украинского института национальной памяти имеет "галочку", - отметку, которая подтверждает подлинность этой страницы.

"Таким образом, пользователи могут отличить настоящую страницу Института от фейковой и быть уверенными, что вся информация, публикуемая в ленте, - достоверна", - добавили в ИНП.

 
Источник: https://www.unn.com.ua 








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