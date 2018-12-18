Австралийские акулы стали чаще нападать на людей

За последнее время зафиксировано более 10 случаев нападения этих морских хищников, и сейчас в Австралии многие пляжи закрыты для купания, сообщает УНН со ссылкой на телеканал SBS.

В этот раз акула атаковала 36-летнего мужчину у побережья города Намбакка-Хедс к северу от Сиднея.

В момент нападения акулы 36-летний мужчина катался на серфе на северном пляже Намбакка-Хедс, хищник схватил его за ногу и сорвал с доски. Мужчину спасли серферы, которые катались вблизи. Они отогнали акулу, вытащили пострадавшего из воды и оказали ему первую помощь до прибытия спасателей.

«Состояние мужчины довольно тяжелое, но медикам удалось его стабилизировать”, — рассказал главный инспектор службы скорой помощи Нового Южного Уэльса Брайан Парселл.

По информации полиции штата, все городские пляжи Намбакка-Хедс закрыты для посещения. Береговая охрана закрыла также районы побережья за пределами города. Над окружающими водами ведется воздушное патрулирование.

Источник: https://www.unn.com.ua/











