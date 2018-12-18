Посмотреть фильм в кинотеатре, да еще и бесплатно, смогут сельские жители Харьковщины

Объединенные громады активно улучшают свою жизнь с помощью международных партнеров и грантодателей. Бесплатные кинотеатры, шахматный парк, тренажеры под открытым небом - эти и много других интересных объектов уже в следующем году появятся в селах.

«Бюджет участия» - проект, направленный, прежде всего, на то, чтобы привлечь жителей ОТГ активно участвовать в развитии своей общины. Жители Нововодолазской ОТГ выступили с интересными инициативами, а деньги на внедрение лучших идей (по версии самих же жителей) будет выделены из бюджета объединенной общины:

- В проекте бюджета Нововодолазского поссовета на 2019 заложено 1,5 миллиона гривен для реализации проектов-победителей «Бюджета участия», - объясняет первый заместитель председателя Нововодолазского поселкового совета Лилия Иващенко.

Этот проект стартовал весной 2018 года. Фонд польско-украинского сотрудничества ПАУСИ объявил конкурс по программе «Общественный бюджет на востоке Украины - интеграция ради развития», Нововодолазский поселковый совет отправил заявку, победил и стал одним из участников этой масштабной программы.

Из 32 проектов, представленых на конкурс, было отобрано 11 победителей.

Наибольшее количество голосов, 316, получил проект «Приобретение спецтехники для обслуживания стадиона «Колос». Второй проект - «Детская площадка «Шаг в будущее». Благодаря третьему проекту в парке «Юбилейный» появится зона для игры в шахматы.

А в Сосоновке с нетерпением ожидают открытия уличной тренажерной площадки и сельского кинотеатра.

Благодаря победе в «Бюджете участия», свой кинотеатр будет и у жителей Федоровки. Новые спортивные площадки появятся также в Знаменке и Ордынке, в Новоселовке - обустроят «дорожку к знаниям» (тротуар, которым дети будут ходить в школу и сад), а в Старой Водолаге - разобьют красивый и уютный парк.





Источник: http://www.slk.kh.ua



























