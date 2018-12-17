Нацбанк выпустил необычную 100-гривневую купюру

Банкноты, которыми нельзя расплатиться, но которые могут стать предметом гордости для коллекционеров, выпустил НБУ 17 декабря: это сувенирная купюра в 100 гривень.

Сувенирная купюра создана в честь столетия Украинской революции 1917-1921 годов и введения первых украинских бумажных денег.

Новая банкнота «Сто гривен» сделана на бумаге с водяным знаком (трезубец), а ее размеры составляют 80х170 мм.

Главное изображение неплатежной купюры — банкнота 1918 года номиналом 100 грн. Слева указана информация о том, что она не является платежным средством. Также в верхней части написано слово «Украина», а фраза «К событиям Украинской революции 1917–1921» размещена внизу. Еще изображен трезубец и год печатания банкноты — 2018. Слева от основного изображения находится надпись «100 лет», которая меняет цвет при изменении угла наклона банкноты. У правого края находится часть сквозного элемента 1918 серо-синего цвета и латентное изображение 100, которое спрятано в коричнево-фиолетовом квадрате.

Дизайн сувенирной купюры разрабатывали художники Владимир Таран, Александр Харук, Сергей Харук. С 17 декабря все желающие могут приобрести такую банкноту, но тираж её ограничен - всего 100 тысяч.





Источник: Судебно-юридическая газета























