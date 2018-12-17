Телеканалы группы "112 Украина" купил представитель Оппоблока

В госреестре физических и юридических лиц-предпринимателей теперь содержится информация о том, что на сегодня конечным бенефициаром всех шести телеканалов, входящих в группу «112 Украина», является Тарас Козак («Оппозиционный блок») - член комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики.

Владелец швейцарской компании Plirofories AG (владела 100% телеканалов группы «112 Украина») Эдуард Кац заявил о выходе из медиабизнеса в Украине и продаже телевизионного канала. Деньги на телеканал нашлись у нардепа из «Опоблоку» с налогово-таможенным прошлым.

На сайте телеканала указывается, что новый владелец:

с 1993 года работал в Государственной налоговой инспекции города Львова;

с 1998 года - в Государственной налоговой администрации в Львовской области на должностях заместителя председателя и первого заместителя председателя ГНА во Львовской области;

с 2003 года - начальником Западной региональной таможни;

с 2004 года - заместителем председателя Государственной таможенной службы Украины - начальником Западной региональной таможни;

с 2005 по 2010 год - заместителем председателя Государственной таможенной службы Украины;

с 2011-2014 гг. - председателем правления ООО «Прайвет Канселер».

с 2014 года – стал народным депутатом Украины VIII созыва.

Ну а теперь еще и владельцем шести телеканалов.





Источник: ОБКОМ























