Ирина Шевченко: "Созданию автокефальной церкви в Украине радуются даже атеисты"

Созданию единой поместной церкви в Украине радуются не только верующие, но и люди, которые очень далеки от церковных дел. Но - радуются, и это можно увидеть на страницах соцсетей, в средствах массовой информации, в обычной переписке знакомых людей. Журналист и историк Ирина Шевченко раздумывает над этим феноменом. Да и феномен это?

Почему украинские "православные атеисты" в таком восторге от Томоса? Атеистам важны не канонические заморочки, а сам факт того, что украинская церковь в кои-то веки оторвалась от российской. Потому что этот отрыв – еще один шаг в избавлении от почти четырёхвековой кабалы. Потому что это восстановление исторического порядка и тыкание носом соседа в его нежелание видеть и понимать, кто тут кому на самом деле отец, мать и старшая сестра.

Вот чему радуются атеисты.

Вообще, не воспринимаю понятие «атеист», особенно после того, как некие ушлые критики изобрели аргумент: неверие – тоже религия.

Ничего подобного – не религия. Потому что неверие в бога не имеет своих догм, канонов, евангелий, фетишей, специальных ряс и ритуалов. Потому что не призывает безоговорочно верить в отсутствие творца, а просто не нуждается в этой гипотезе для объяснения всех сложностей мира.

Так вот: я – не атеист.

Я – гражданка Украины, которая живет в мире со всеми верующими. А что с ними воевать-то? Каждый волен свою крышу сдвигать набекрень в любую сторону, лишь бы соседу это не мешало!

Я – историк, который имеет некоторые знания о том, какие события и в каком ключе происходили на территории нашей страны в 8-12 веках.

Я – просто здравомыслящий человек, который знаком с религиозной литературой и практикой и заходит иногда вежливо в старые храмы, потому что старые храмы (как и само православие) – это замечательные тысячелетние артефакты нашей истории и культуры.

И я радуюсь. Радуюсь среди прочего и тому, что наша большая и агрессивная «сестрица» (а скорее – просто наглая соседка) ещё раз получила по носу.

Ну, конечно, чисто по-человечески мне Россию сейчас даже немного жаль.

Их главный православный батюшка теперь должен, топая в истерике ногами, как трёхлетний жадина, у которого отобрали игрушку, доказывать, что он – настоящий.

Расстроенные политики, у которых прямо на глазах обесценились драгоценные скрепы, теперь должны доказывать, что самостоятельность Украины – не настоящая и ничего не означает.

Бедный российский народ теперь совсем запутался в том, что вообще настоящее, а что большая афера прошлого тысячелетия.

Это очень болезненное состояние. И ещё неизвестно, как соседняя страна его переживёт.

Ведь на смертном одре лежит – ни много, ни мало! – глобальная гуманистическая доктрина о Третьем Риме, Священном, Праведном и Единственно Имеющим Право На Спасение Человечества.

Вавилонская башня Российской империи накренилась и готова рухнуть.

Русский язык не может больше претендовать на межгосударственный-объединительный, потому что даже в Харьковской области Украины, которую за поребриком, считают едва ли не стопроцентно своей, внезапно сменившие политическую ориентацию депутаты облсовета отменили своё решение 2012 года о том, что русский – второй региональный. Оставили один украинский. И не только в Харькове.

Теперь даже батюшки украинские в унисон заспивають на мове, позабыв вчерашний язык.

А ещё мне жаль князя Владимира, которого поставили россияне на московской горе.

Как же ему там одиноко и неуютно должно быть! Как печально не видеть ревучего Славуты! Как тоскливо не слышать певучей мовы и родных песен! Как горестно, что некому рядом с ним опрокинуть чарочку оковитой и закусить розовым кусочком сала!

И, конечно, я хорошо понимаю, что крушение имперской башни – дело трагическое, растянутое во времени и опасное для окружающих.

Один российский комментатор признался, что с ужасом ожидает, что теперь Украину переименуют в Киевскую Русь, или даже просто в Русь, и со слезами в тексте вопрошает: и что ж мы будем делать? Мы что, - истерит он, - так просто с этим смиримся?

Они не хотят мириться. Они хотят нас наказать за своеволие. За желание свободы. За то, что отвернулись. Они не хотят признать, что наша радость по поводу томоса – это горечь от десяти тысяч смертей, горечь от «дружеских» танков, от горячих «градов», от холодных МП-шных батюшек, которые эти танки и грады освящали…

Российский журналист Юлия Латынина в этом году написала и издала книгу об Иисусе Иосифовиче Христе. Она выдвинула гипотезу и последовательно доказала, что самые первые христиане были очень воинственны и называли себя шахидами (мусульмане много позже просто позаимствовали у братьев по Аврааму этот термин, который означает всего лишь «мученик за веру»). Она своим исследованием хотела несколько уесть добропорядочных православных верян, которые хвастают своим миролюбием. Хотела доказать, что не такими уж пацифистами были первохристиане, и не так уж стремились подставлять врагам свои физиономии. Скорее, были они агрессивными, мир несли только своим, а всем чужим – предназначался обоюдоострый меч и незамедлительная секирбашка.

И вот устроили они баттл с протоиереем Всеволодом Чаплиным относительно этой книги.

И протоиерей, довольно усмехаясь, сказал наивной писательнице, что очень рад её исследованию и её книге, потому что – да! – неверных нужно убивать! И меч православным нужен! И благословлять на войну за свои ценности не только можно, но и нужно!

Мне показалось, что как бы умная Латынина не совсем поняла, к чему он клонил…

Но мне в его словах и самодовольных ухмылках открылась бездна слёз полна…

Так что, да: мы, атеисты – радуемся православному томосу и автокефалии Православной церкви в Украине.

Но мы также и понимаем, что всё только начинается…

Ирина Шевченко, InfoKava





























