Избран предстоятель Автокефальной украинской церкви

Объединительный собор избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания (Думенко) предстоятелем автокефальной церкви. За Епифания во втором туре проголосовало большинство архиереев, которые участвовали в Объединительном соборе.

Во втором туре были также кандидатуры митрополита Винницкого и Барского Симеона (УПЦ Московского патриархата) и епископа Вышгородского и Подольского Владимира (Черпака) из УАПЦ.

Епифаний также получил титул митрополита Киевского и Всея Украины. Избранный предстоятель должен получить томос об автокефалии для Объединенной православной церкви в Украине 6 января из рук Вселенского патриарха Варфоломея.

13 декабря Собор УПЦ Киевского патриархата поддержал кандидатуру митрополита Епифания на пост главы объединенной автокефальной церкви. Отметим, он входит в ближайшее окружение предстоятеля УПЦ КП Филарета.

Сегодня в обращении к участникам Собора перед голосованием за предстоятеля новой церкви президент Петр Порошенко назвал автокефалию вопросом национальной безопасности Украины.



RBK.ua























