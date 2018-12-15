Митрополита Шаргородського вивозила кудись не СБУ, а нардеп Новинський

Накануне Объединительного собора какие только ни применялись методы, чтобы его сорвать. Прибегли даже к выдумке с "похищением". Гнусная инсинуация экзархата РПЦ в Украине и российской пропаганды накануне Объединительного собора с якобы похищением СБУ и принудительной доставкой в Киев Митрополита Могилев-Подольского и Шаргородского Агапита (т.н. УПЦ МП) получила продолжение.

Как стало известно группе «Информационное Сопротивление», вечером 14 декабря в отель «Подол-Плаза», где остановился сановник, вошел народный депутат Украины Вадим Новинский в сопровождении нескольких охранников. Через некоторое время они вышли из него с митрополитом Агапитом и уехали в неизвестном направлении, сообщает ИС.

Напомним, что нардеп В.Новинский является противником создания украинской поместной православной церкви и открыто играет на стороне российского агрессора, угрожая «религиозной войной». Как сообщала группа «Информационное сопротивление», Новинский, которого охраняют сотрудники ФСБ РФ, совместно с представителями российских спецслужб пытался убедить предстоятеля Вселенского патриархата не предоставлять украинской церкви Томос и организовывал проплаченные информационные компании против автокефалии, а также всевозможные провокации.

Также, гражданин В.Новинский является одним из обвиняемых по уголовному делу о незаконном лишении свободы митрополита Александра Драбинко, расследование которого по словам Генерального прокурора Украины Юрия Луценко фактически завершено.

Учитывая последний момент, выражаем опасение за судьбу священнослужителя, поскольку российский агрессор и его агенты влияния в Украине не остановятся ни перед чем, чтобы сорвать предоставление украинской православной церкви независимости. Вплоть до принесения «сакральных жертв». Как сообщал на пресс-конференции заместитель главы СБУ Виктор Кононенко, спецслужбе удалось предотвратить заказанную российскими властями провокацию, в ходе которой планировалось совершение резонансных преступных действий дополнительно привлеченным для этого лицами, что должно было привести к гибели и ранениям рядовых граждан .

Как известно, ранее некоторые украинские СМИ сообщили «сенсационную» информацию о том, что митрополита якобы принудительно везут в Киев сотрудники СБУ.

Позднее Митрополит Могилев-Подольский и Шаргородский Агапит опроверг информацию о том, что его «принудительно везут на допрос» сотрудники украинских спецслужб. СБУ его ниоткуда не забирала и никуда не увозила, и никаких силовиков он не видел, - об этом сам митрополит сообщил в телефонном комментарии телеканалу "112.Украина".

"Ну, я нахожусь в автомобиле своем и еду в Киев на встречу с митрополитом Винницким. Хочу с ним поговорить. Так сейчас обстоят дела", - сказал Агапит. На вопрос, действительно ли его сейчас принудительно перевозит СБУ то ли к президенту, то ли на собор, митрополит сказал: "Нет, нет, не перевозит."