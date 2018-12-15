Трагедия в Фастове: от взрыва в жилом доме погибли люди: фото, видео

В городе Фастове (Киевская область) 14 декабря прогремел взрыв на третьем этаже пятиэтажного дома. Сначала предполагалось, что это произошло из-за утечки газа, однако ГСЧС не подтверждила этой версии.

На 7 утра 15 декабря ГСЧС Киевской области предоставила такие сведения.

14 декабря в 9:20 утра в Фастове по ул. Садовой, 10, как предполагают, в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома (70 квартир, зарегистрировано 166 жителей) произошел взрыв. Пожара не было.

В результате взрыва погибли 2 и пострадал 1 человек. Взрыв разрушил угловую часть дома в пределах 4 и 5 подъездов с пятого по третий этажи.

Из подъезда дома были эвакуированы жители.

В больницах и лицее подготовлены 100 мест для временного проживания, в случае необходимости, отселенных жителей дома.

Возле дома развернут пункт обогрева для питания и оказания психологической помощи пострадавшим.

С целью предупреждения мародерства представителями Нацполиции было организовано круглосуточное дежурство.

Проведено подключение к электро- и водоснабжения с 1 по 3 подъезды дома и частично на 4 подъезд. На 15 декабря запланировано проведение работ по подключению дома к газоснабжению (кроме аварийного подъезда).

В 00:26 15 декабря поисково-спасательные работы и разборка разрушенных строительных конструкций были закончены.

К проведению поисково-спасательных работ всего привлекалось 204 спасателя и 42 единицы техники, в том числе от ГСЧС 100 человек и 23 единицы техники.

На базе Фастовского горвоенкомата развернута и организована круглосуточная работа штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Доступ жителей на время поисково-спасательных работ в квартиры, пострадавшие от взрыва, ограничен.

Среди версий, выдвинутых комиссией по расследованию ЧП, есть предположение, что это мог быть взрыв боеприпасов. Соседи, проживающие рядом и пострадавшие от взщрыва, рассказывают, что в накануне в квартире до утра отдыхала шумная компания.



