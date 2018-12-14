В Кропивницком нанятый киллер убил не того человека

Смертельное событие произошло в Кропивницком. Подозреваемый сам не верит, что такое бывает: признавая, что является убийцей, объясняет - не того убил, извините...

33-летний кропивничанин, которого подозревают в убийстве, ранее уже был судим. Убив 40-летнего уроженца другого государства, он утверждает, что ошибся объектом преступления и застрелил не того человека, которого ему «заказали». Об этом говорится в материалах Единого государственного реестра судебных решений, передает корреспондент CBN.

В октябре 2018 года заказчик убийства, имея личные неприязненные отношения со знакомым, через посредника попросил найти исполнителя, который согласится лишить жизни оппонента.

Посредник обратился к своему знакомому с просьбой совершить умышленное убийство. За это пообещал передать в собственность квартиру своей матери. Исполнитель согласился.

Посредник проинструктировал исполнителя по поводу места жительства жертвы и показал фото последнего.

В начале ноября 2018 года исполнитель получил от посредника пистолет.

Находясь вечером 6 ноября у дома №76 по ул. Верхняя Пермская, подозреваемый увидел человека, которого, как ему показалось, он видел на фотографии, и дважды выстрелил в его сторону. От полученных ранений мужчина скончался.

Считая преступление оконченным, а договоренность выполненной, исполнитель с места совершения преступления скрылся. Во время допроса он сообщил, что находился на лечении у врача-нарколога.

Суд решил назначить судебную психолого-психиатрическую экспертизу.

Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненно.











