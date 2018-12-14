В городах появляется все больше лисиц - зоологи назвали причину

Лисам уже не нравится в лесу: их привлекают города. Они пришли и уже не пойдут, считают зоологи. Не пойдут, потому что в городе есть где жить и есть что есть. Город для них удобен, понятен и безопасен.

Они ждут гостинцев

«Я шла одна с ребенком вечером, потому стало немного не по себе. Лиса перешла нам дорогу возле дома, и села, на нас смотрела. Затем ее видел муж, она уже шарила в помойке», - рассказала две недели назад львовянка Кристина Наконечная. Женщина увидела лису на ул. Щурата. Животное видели и на прилегающих улицах. Среди жителей этого микрорайона последние несколько недель лисы - самая обсуждаемая тема. Людей пугает бешенство, переносчиком которого считаются лисы, а также то, что хищник совершенно не боится подходить к человеческому жилью.

«Сам видел ориентировочно месяц назад. Шел вечером со стоянки. Лиса вышла из боковой дороги, ведущей к даче... и пошла мне навстречу. Пробовал ее отпугнуть... животное не пугливое (что настораживает). Вернулся на стоянку... Лис шел за мной... В уме уже искал вакцину от бешенства... Честно, очень неприятные ощущения», - пишет Юрий Блавацкий.

Все чаще их встречают в микрорайонах и в парках. Одна даже живет на Лычаковском кладбище: животное любит сидеть на аллее между надгробиями, пока ее фотографируют удивленные туристы.

По словам ученых, количество лис во Львове будет увеличиваться, так, как это происходит на протяжении последних десятилетий во многих городах Европы.

Животные в городах: виноваты туристы, крысы и свалки

«Присутствие человека сейчас фиксируется в наиболее «диких» местностях, например, в самых отдаленных частях Карпат (в частности, там увеличивается количество туристов), и невольно животные привыкают к человеку», - объясняет кандидат биологических наук Андрей-Тарас Башня, старший научный сотрудник института экологии Карпат.

По словам ученого, все чаще дикие животные приходят в города в Европе. «В Румынии медведи подходят к городу, чтобы поживиться на свалках. Так же с волками. В одном из румынских городов прикрепили к волчице передатчик, чтобы проследить за ее перемещениями. Волчица забежала в город, искала по помойкам корм, совершенно не боясь людей, и возвращалась к своим волчатам за пределы города», - говорит Башта.

В Украине тоже есть виды, которые за последние годы активно начали заселять города, говорит ученый. Например, некоторые виды летучих мышей начали зимовать в многоэтажных панельных домах.

Основным кормом для лис являются мелкие грызуны. Также лисы могут охотиться на птиц, в частности, на голубей. И тех, и других в изобилии в городах. Кроме того, дополнительным источником пищи могут служить отходы, которые можно найти на свалках.

На человека лиса не будет нападать, если, конечно, речь не идет о самозащите. А случаи, когда лиса идет за человеком и наблюдает, свидетельствуют, что животное уже подкармливали. Такая лиса видит человека не как опасность, а как источник потенциального корма.

Поэтому экологи просят не кормить лисиц.

Собака - наш защитник

Директор ЛКП «Лев» Оксана Кошак убеждает - собаки являются своеобразным «щитом» для защиты города от диких животных: «Когда жители говорят, что нужно всех собак с улицы забрать - это значит автоматически впустить в город диких животных. Вакцинированные, стерилизованные, безопасные собаки, к сожалению, все же должны быть на улице для нашей же безопасности».

Впрочем, в некоторых городах Европы дикие животные уже прижились. Только в Лондоне, по самым скромным подсчетам, их 10 000. Но даже при такой численности, случаи, когда люди пострадали в результате нападения лис, редкость - речь идет о нескольких случаях в год, тогда как в стране ежедневно более 100 человек обращаются за медицинской помощью после нападения собак. Для сравнения, по данным ЛКП «Лев», ежегодно только во Львове от нападений собак страдают 75-100 человек.

Являются ли лисы переносчиками бешенства?

Бешенство - смертельная болезнь. И среди диких животных чаще всего ее регистрируют именно у лисиц. В этом году из 36 случаев бешенства на Львовщине 13 приходилось на лисиц и 11 на собак. Остальные - коты, корова, енотовидная собака и барсук. Примерно такая же статистика из года в год. И если здоровая лиса не будет нападать на людей, собак и кошек, то больное бешенством животное становится агрессивным.

«Инфицирование людей обычно происходит в результате глубокого укуса или царапины, нанесенных животным, инфицированным бешенством. При этом 99% передачи инфекции людям в мире происходит от бешеных собак», - сообщается на сайте ВОЗ.

95% смертей от бешенства приходится на Африку и Азию. Случаи инфицирования людей в результате контактов с лисами, енотами, скунсы, шакалами, мангустами и другими видами диких хищных животных, по данным организации происходят крайне редко.

По данным ВОЗ, благодаря вакцинации домашних любимцев и диких животных, количество случаев бешенства в Западной Европе удалось сократить с 21 тыс. в 1990 году до 5 тыс. В 2004 году. А некоторые страны, такие как Нидерланды, Швейцария, Франция, Бельгия и Люксембург, Чехия, Германия и Австрия и вообще считаются странами свободными от бешенства наземных животных, говорится на сайте ВОЗ.

Вакцинация диких животных

Вакцинацию диких животных уже 5 лет проводят и в Украине: мы сообщали об этом: съедобные кубики с привлекательным для животных запахом разбрасывают с самолетов. Внутри каждого из них доза вакцины. Животное съедает такую вакцину и получает иммунитет от бешенства.

«Говорить о полном уничтожении бешенства у животных можно будет, если ежегодно проводить вакцинацию в течение примерно двух десятков лет. Сейчас же можно говорить, что ситуация контролируемая, и значительных вспышек нет. В этом году на Львовщине в лесных массивах и на полях мы разбрасываем 346 000 доз», - говорит начальник управления безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины ГУ Держпродпотребслужбы во Львовской области Владимир Подоляк. Такую работу традиционно проводят в конце осени - начале зимы, когда в лесах нет грибников и ягодников, и уже опали листья, поэтому - корм с вакциной не запутывается в ветвях.

Ни одна из 346 000 доз вакцины для городских лисиц не предназначена.

«Приманки идут централизованно из Киева, и они предназначены исключительно для использования за пределами населенных пунктов, - говорит Владимир Подоляк и добавляет - Мы обратимся в Киев, и если это предусмотрено - тогда сможем передавать вакцину и в города».

Что делать с лисами в городах?

Обратиться за помощью к охотникам, расставить капканы, вызвать какую-то службу, чтобы лису поймали и вывезли в лес.

«В соответствии с законом Украины «О животном мире» все виды животных находятся под охраной. Их нельзя уничтожать только потому, что они пересекли городскую черту, - объясняет Андрей-Тарас Башня. - Лиса относится к так называемым охотничьим видам животных. То есть, охотиться на нее можно только при наличии специального разрешения, только в определенный период и только там, где это разрешено. В противном случае - это нарушение закона».

Но вывезти лису за пределы города - это тоже не выход, убежден ученый. Ведь пока на территории города будет для нее корм (грызуны и пищевые отходы) - на место лис, которых вывезли, будут приходить новые.

«Лиса не будет приходить в города, если здесь не будет для них продуктов. Если в городе не будет такого количества грызунов, а органические отходы будут отсортированы и недоступны для животных, то и лисы не будут мигрировать в город», - объясняет ученый.



Источник: zaxid.net







