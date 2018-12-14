Правила изменились: теперь Гоструда штрафует за ФОП-сотрудников

Если вы невнимательны и не следите за изменениями на бизнес-фронте, вас может ждать неприятная неожиданность. Например, если ваш договор о сотрудничестве с ФОП похож на трудовой, в то время как он должен быть только договором на выполнение услуг, ждите беды.

Итак

Если вы работаете с ФОП и подписали с ним договор, похожий на трудовой, - вас оштрафуют.

Что произошло

Гоструда штрафует предприятия за «ФОП-сотрудников». Если договор с ними заключен правильно, в суде компании защищаются, если же нет - платят штраф.

Почему это важно

Налоги с зарплаты значительно выше, чем те, что платит ФОП. Поэтому многие компании выбирают для себя именно такую ​​модель сотрудничества. Это законно, но договор должен быть соответствующий.

В 2019 году Гоструда проведет более 17 000 проверок. Одно из популярных нарушений, которое обнаруживает Гоструда, - заключение гражданско-правовой сделки вместо трудового договора. То есть вместо того, чтобы нанять сотрудника на работу, компания сотрудничает с ним как с подрядчиком.

Может ли компания сотрудничать с ФОП, или это незаконно?

Компания может либо взять человека на работу и подписать трудовой договор, или оформить с ней отношения как с подрядчиком и подписать гражданско-правовую сделку.

Оба варианта - законны. Компания вольна сама выбирать, каким образом ей удобнее выполнять тот или иной вид работ. Однако отношения между сотрудником и подрядчиком будут отличаться.

За что же тогда штрафует Гоструда?

С помощью поиска по судебному реестру «Бабушка» мы нашли несколько показательных дел. В двух судебных решениях Гоструда накладывала штраф за «заключения гражданско-правовых договоров, имеющих признаки трудовых договоров».

В одном из случаев компания подписала гражданско-правовые сделки с рабочими. Гоструда обнаружила это и наложила штраф. Компания подала жалобу в суд, но Гоструда удалось доказать, что в соглашениях содержатся маркеры трудового договора. Штраф отменен не был.

В другом случае ситуация была аналогичная, однако гражданско-правовые соглашения были подписаны корректно. В итоге штраф был обжалован.

Что проверить в договоре?

Мы проанализировали вышеприведенные дела и составили чек-лист. На эти детали следует обратить внимание перед тем как решить, подписывать договор с ФОП или брать человека на работу.

Время или объем работ

Если вы оформляете человека на работу, вы оплачиваете его время. То есть каждый час/день/месяц работы оплачивается. Сотрудник может закончить выполнять какое-то задание, но это вовсе не означает, что он перестает работать на предприятии.

С подрядчиком вы определяете объем выполненных работ. Например, вы можете позвать уборщицу, и она уберет для вас один раз помещения. Вы проверите, все ли в порядке, заплатите ей за это и больше можете не видеться.

Офис или коворкинг

Если речь идет о трудовом договоре, то работодатель берет всю организацию работы на себя. Предоставляет помещение, аппаратуру, решает, в какой униформе приходить на предприятие, определяет рабочее расписание. За невыполнение внутреннего распорядка на сотрудника могут накладываться штрафы.

Если вы подписываете гражданско-правовую сделку, то предприниматель имеет право организовать свое рабочее время по своему усмотрению. Например, он может работать ночью в коворкинге или вообще передать работу другим людям. Единственная его обязанность - показать результат, выполнить задачи компании.

Трудовая книжка или акт сдачи-приемки работ

Если мы подписываем трудовой договор, то работник зачисляется в штат учреждения, в трудовую книжку вносится запись, а также выдается распорядительный документ о приеме сотрудника на работу на определенную должность.

С предпринимателем компания подписывает акт сдачи-приемки работ, где указывается объем выполненных работ, их стоимость, сроки и другие детали, которые будут влиять на конечный результат.

Источник: opendatabot.ua















