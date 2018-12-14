Волонтер и шоумен Сергей Притула подарил украинским воинам беспилотник

«Хотим поделиться с вами радостной и очень важной для нас новостью, - пишут военнослужащие в Фейсбуке - Известный телеведущий и волонтер Сергей Притула подарил 93-й бригаде «Холодный Яр» современный беспилотный авиационный комплекс «Лелека-100», производства Производственно-инновационной компании "ДеВиРо".

Этот комплекс является самым совершенным из всех, производимых в Украине и сопоставим с мировыми беспилотниками.

Основным преимуществом «птички» является способность работать в самых жестких условиях радиоэлектронного подавления со стороны врага. Комплексом можно управлять как днем, так и ночью на больших расстояниях, получать важную информацию в режиме реального времени.

«Лелека» оснащён спасательным парашютом. Бывали случаи, когда самолет, насквозь прошитый вражескими осколками, спускался на парашюте в «зеленку». И благодаря такому средству спасения не одну «птичку» удалось восстановить после подведения и вернуть на фронт.

Перед тем, как получить беспилотный комплекс, бойцы бригады несколько недель проходили специальное обучение.

93-я бригада "Холодный Яр" очень благодарна Сергею Притуле за дорогостоящую жертву, которая поможет уберечь жизни наших бойцов и эффективнее противодействовать российскому агрессору.



























