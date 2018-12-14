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Сегодня, 12:15
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Павлоградский фермер не пустил яблоки под бульдозер, а подарил людям

Большой урожай яблок и низкая закупочная цена в нынешнем году поставили садоводов в крайне затруднительное положение. Им просто невыгодно продавать яблоки ниже себестоимости. Потому многие садоводы Днепропетровщины отказались собирать их.

Но павлоградский предприниматель Юрий Самойлов не закопал свои яблоки. Несмотря на дополнительные расходы, он их собрал и подарил городским социальным учреждениям. Об этом сообщает Павлоградская телерадиокомпания.

Среди тех, кто получил в подарок яблоки, учащиеся интернатного отделения СШ №18. Директор школы Светлана Кашина поблагодарила бизнесмена, отметив, что зимой витамины детям особенно нужны. Всего Юрий Самойлов передал в социальные учреждения почти 4 тонны яблок.

 


 

 



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