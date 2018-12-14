На Закарпатье подростка, убившего ровесника, выпустили под залог

В Закарпатье люди перекрыли трассу и требуют справедливого решения суда, а не "решалова" по блату.

Как известно, 14 марта в селе Нижняя Апша в Тячевском районе Закарпатья 14-летний парень жестоко убил своего сверстника за проигрыш в компьютерной игре: нанес ему 28 ножевых ударов. До 13 апреля подросток по решению Ужгородского горрайонного суда находился под круглосуточным домашним арестом. Но подозреваемый не соблюдал его и даже ходил в школу. Это возмутило громаду Нижней Апши, которая перекрыла трассу Мукачево - Рогатин и угрожала совершить самосуд. Нардеп Виктор Балога на своей страничке в ФБ тогда написал, что так происходит, потому что отец подозреваемого - богатый местный контрабандист. У него есть не только деньги, но и «крыша». Ее обеспечивает народный депутат от «Воли народа» из Закарпатья - Василий Петёвка.

Как мы сообщали, 13 мая Апелляционный суд Закарпатской области внял народному гневу, изменил предыдущую меру пресечения, и парень был взят под стражу.

И вот – новости по этому скандальному делу, о которых сообщает Mukachevo.net

Трасса Мукачево-Рогатин снова перекрыта. Люди протестуют, и протесты имеют тенденцию к разрастанию, считают в сельсовете Нижней Апши.

Проблема обострилась в связи с тем, что суд, который должен был вынести решение о продлении содержания подростка под стражей до февраля 2019 года, 13 декабря выпустил его из-под стражи под залог в 160 000 гривень.

Протесты продолжались всю ночь и будут продолжаться дальше - акция объявлена ​​бессрочной, пока не будет принято справедливое решение суда, и подозреваемый в убийстве не получит наказание по закону.

Из-за перекрытия трассы образовались пробки по обе стороны дороги на несколько километров.

Депутат Виктор Балога на своей странице в Фейсбуке пишет:

«... Вчера все возмутились, что суд восстановил в должности Насирова и говорили, что это дно судебной системы. Но знаете, что такое настоящее дно? Сегодня Хустский районный суд разрешил 14-летнему убийце из Нижней Апши на Закарпатье, который зверски зарезал в собственном доме своего ровесника, выйти на свободу под залог в 160 тыс. гривень. Наш суд оценивает жизнь человека дешевле, чем иномарку с пробегом! Потому парню повезло родиться в богатой семье. А за деньги можно купить и суды, и прокуратуру, и губернатора области, который в этом не видит проблемы. Закарпатцы никогда не были склонны к беспорядкам. Но здесь назрел реальный бунт. Это даже не Врадиевка. Ситуация действительно непростая: село населяют этнические румыны, люди с собственной ментальностью, очень небедные, которые привыкли полагаться только на себя. Если власть не наведет порядок, люди могут прибегнуть к самосуду. И это не преувеличение. Перед тем коррумпированные судьи с прокурорами тихо замяли дело. Местная власть в лице губернатора и его подчиненных закрыли на это глаза. Убийца спокойно ходил в школу, пока село против этого не началопротестовать и об этом не сообщили все каналы. Но прошло время, и суд разрешил выпустить малолетнего убийцу под залог 160 тыс. И Нижняя Апша снова взбунтовалась. Если власть и сейчас закроет на это глаза, то не удивлюсь, если люди в отчаянии пойдут на самосуд. Но вине в этом будут не они, а те, кто сидят в кабинетах и ​​торгуют человеческой жизнью..., - написал Балога »

Правоохранители Закарпатья выражают сочувствие родным и близким убитого несовершеннолетнего. Вместе с тем, граждан предостерегают от совершения ими уголовного правонарушения по статье 279 Уголовного кодекса Украины (самосуд).







