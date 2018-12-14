Новых санкций для России пока не будет, но Европарламент ужесточит уже принятые

Конечно, ужесточить санкции нужно не прогсто так, а если украинских моряков, захваченных на Азове, не освободят. Именно такое решение прнято Европарламентом.

Об этом написал брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter.

"Протокол Европарламента, который призывает к ужесточению санкций ЕС в отношении России, если украинские военнослужащие, захваченные 25 ноября, не будут освобождены, был принят", - написал журналист.

По его словам, 433 евродепутата проголосовали "за", 105 - "против" и 30 воздержались от голосования.

Источник: УНН