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Сегодня, 18:24
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Новых санкций для России пока не будет, но Европарламент ужесточит уже принятые

Конечно, ужесточить санкции нужно не прогсто так, а если украинских моряков, захваченных на Азове, не освободят. Именно такое решение прнято Европарламентом.  

Об этом написал брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter.

"Протокол Европарламента, который призывает к ужесточению санкций ЕС в отношении России, если украинские военнослужащие, захваченные 25 ноября, не будут освобождены, был принят", - написал журналист.

По его словам, 433 евродепутата проголосовали "за", 105 - "против" и 30 воздержались от голосования.

 

Источник: УНН

 

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