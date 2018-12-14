Европарламент подумывает закрыть для России выходы в Средиземное море и в океаны

И Европарламент согласен с такой постановкой вопроса. В принятой 12 декабря резолюции парламентарии призывают страны-члены закрыть для российских судов, прибывающих из Азовского моря, доступ к портам ЕС до тех пор, пока Россия не освободит проход Керченским проливом в Азовское море. Об этом сообщает УНН со ссылкой на “Радио Свобода”.

Европарламентарии также осудили нападение России на украинские корабли 25 ноября у Керченского пролива и призвали немедленное и безусловное освобождение украинских кораблей и моряков, которые должны иметь статус военнопленных.

Учитывая действия России в Керченском проливе, европейские депутаты призвали подготовить дополнительные санкции.

“Призываем ЕС и государства-члены внедрить целенаправленные санкции в случае, если 24 украинских военнослужащих не будут освобождены и если будет иметь место дальнейшая военная эскалация”, — говорится в документе.

Источник: УНН























