Курс валют

» » Европарламент подумывает закрыть для России выходы в Средиземное море и в океаны

Новости

Все новости
Политика
Сегодня, 11:51
6
Версия для печати

Европарламент подумывает закрыть для России выходы в Средиземное море и в океаны

И Европарламент согласен с такой постановкой вопроса. В принятой 12 декабря резолюции парламентарии призывают страны-члены закрыть для российских судов, прибывающих из Азовского моря, доступ к портам ЕС до тех пор, пока Россия не освободит проход Керченским проливом в Азовское море. Об этом сообщает УНН со ссылкой на “Радио Свобода”.

Европарламентарии также осудили нападение России на украинские корабли 25 ноября у Керченского пролива и призвали немедленное и безусловное освобождение украинских кораблей и моряков, которые должны иметь статус военнопленных.

Учитывая действия России в Керченском проливе, европейские депутаты призвали подготовить дополнительные санкции.

“Призываем ЕС и государства-члены внедрить целенаправленные санкции в случае, если 24 украинских военнослужащих не будут освобождены и если будет иметь место дальнейшая военная эскалация”, — говорится в документе.

 

Источник: УНН







Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Также по теме
Новости партнеров
ОПРОС
Что мешает Украине развиваться и процветать?
ИНФОГРАФИКА
Самые распространенные виды взяток в Украине
Анализ запросов украинцев в интернете показал, что больше всего беспокоит жителей каждой области Украины
СМИ: жители ОРДЛО остаются без украинских пенсий
Долг Киева за электроэнергию составляет более 1 млрд грн
Кого читают в Facebook депутаты
Лучшее за неделю
Мультимедиа
Фотограф из Коростышева показывает сказочный мир природы: фото
В Кировоградской области мужчину раздавило бетонной плитой во дворе собственного дома
Во Львове автомобиль сбил девушку на пешеходном переходе
Известный певец сбил человека возле церкви
В Днепре взорвали авто с девушкой за рулем
Политика
Общество
Бизнес
Технологии
Спорт