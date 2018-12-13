В Германии с улицы лопатами убирали тонну шоколада

На шоколадных фабриках тоже иногда случаются катастрофы. Именно это случилось в городе Верль на кондитерской фабрике DreiMeister, сообщает немецкая газета Soester Anzeiger.

Вечером 10 декабря на фабрике переполнился бак с шоколадной массой, после чего она вылилась на заводской двор, а затем - на улицу в районе Вестённен, сообщили в городской пожарной службе. Шоколад затвердел толстым слоем. 25 пожарных и сотрудники фабрики очистили дорогу от шоколада с помощью горячей воды и лопат. Также они использовали горелки, чтобы убрать шоколад из трещин на дороге.

По словам представителей компании DreiMeister, причиной инцидента стал «маленький технический дефект». К утру 12 декабря на фабрике возобновили производство шоколада.

«Несмотря на душераздирающий инцидент, маловероятно, что Верль останется без шоколада на Рождество», — сказали в пожарной службе города.

А в Польше, на шоссе, связывающем города Конин и Познань, перевернулся грузовик, перевозивший шоколадную массу, и на дорогу вылилось не каких-то 900 кг, а целых 24 тонны жидкого шоколада, сообщает телеканал TVN24. Движение на шоссе остановилось. Экстренным службам пришлось связываться с производителем шоколада, чтобы выбрать оптимальный способ очистки шоссе. В итоге, чтобы смыть сладкую затвердевшую массу, дорогу поливали теплой водой из пожарных брандспойтов и убирали шоколад бульдозерами. Смотрите, как это было:

Источник: meduza



















