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Сегодня, 09:35
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Генерал из Генштаба порекомендовал вызывать полицию, если мужчин "снимают в Нацгвардию" на улице

Начальник Главного управления персонала, заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал Артур Артеменко прокомментировал информацию об отлове призывников на улицах в Киеве и Ривном.

Об этом сообщает издание "Бизнес.Медиа" со ссылкой на заявление Генштаба.

Генерал рекомендует мужчинам, к которым пристают военные, немедленно вызывать полицию. Также он отметил, что руководство Генштаба осуждает действия отдельных сотрудников военкоматов и заметил, что должностные лица будут наказаны. К сожалению такие случаи есть не только в Ривном и Киеве, но и других городах. Военкоматы объясняют это тем, что призывники уклоняются от вызовов на комиссию.

В Ривне направлена группа для выяснения обстоятельств.

"Сегодня в город Ривне отбыла комиссия, и я однозначно уверен в том, что должностные лица, которые эту ситуацию спровоцировали, будут наказаны", - подчеркнул Артеменко.

Также представитель Генштаба заявил, что проблем с призывом на срочную службу в Украине нет. Более 17 тысяч призывников отправлены на службу. Это 98% от плана.

"План по военнослужащим срочной службы выполнен. Мы не испытываем недостатка в ресурсах. Действовать таким образом недопустимо. Те действия, которые имели место на станции метро "Лесная" и в Ривном, это единичные случаи. И мы будем благодарны, если нас будут своевременно информировать о таких ненужных действиях отдельных военных комиссаров", - сказал генерал-лейтенант на брифинге, который транслировало "Военное телевидение".

Отметим, что осенний призыв на срочную службу в Украине начался 1 октября 2018 года. Общее количество человек, которых планируют призвать на срочную службу - 17 960.
 Напомним, что Президент Украины Петр Порошенко сделал заявление к украинцам в связи с празднованием 70-й годовщины со дня принятия Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций Всеобщей декларации прав человека. В своем обращение Президент отметил, что в связи с введением военного положения на отдельных областях Украины (10 областей) об ограничений конституционных прав и свобод не идет речь, если не будет открытой военной агрессии РФ. 

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