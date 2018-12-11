Кто ответит за репутационную катастрофу украинской разведки

На что они надеются, когда лгут всем в глаза: телезрителям, народу, журналистам, своему начальству, в конце концов. Или начальству не лгут?

Контрразведка подтвердила, что жена и дочь первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко имеют российское гражданство.

Об этом говорится в решении Шевченковского райсуда Киева.

Дело о возможной государственной измене открыли по заявлению журналистов, которые обнаружили гражданство РФ у родственников Семочко, сообщает Украинская правда.

В то же время, департамент контрразведки 26 октября сообщил, что его гражданская жена и дочь имеют российские паспорта.

Следствие обратилось в суд с просьбой дать доступ к телефону разведчика и его семьи за почти 5 лет.

Суд ходатайство удовлетворил, позволив правоохранителям исследовать, в частности, откуда звонил Семочко, его жена и дочь.

1 октября в программе "Наші гроші" журналисты обнародовали результаты собственного расследования о благосостоянии Семочко.

Его семья якобы владеет тремя домами общей стоимостью около $8 млн, а родственники имеют российские паспорта.

По данным журналистов, сейчас родственники Семочко постоянно курсируют между Киевом и аннексированным Крымом.

3 октября сообщалось, что НАБУ открыло уголовное дело против заместителя главы внешней разведки Сергея Семочко по статье "незаконное обогащение".

Позже СБУ сообщила, что открыла уголовное производство по статье "государственная измена".

Сам Семочко заявил, что не имеет отношения к домам под Киевом стоимостью в миллионы долларов, а его жена является исключительно гражданкой Украины.

Эти слова, сказанные на всю Украину, оказались ложью. Что это означает теперь? Ответ дал журналист Юрий Бутусов. Он написал в Фейсбуке.

1. Сергей Семочко солгал, комментируя в СМИ наличие российских паспортов у своей супруги и дочери. Обман на всю страну, публично.

2. Руководство страны, в том числе президент Порошенко были либо обмануты Семочко, либо признают возможность получения российского гражданства руководителями спецслужб во время войны, что вызывает вопросы в адекватности и наличии здравого смысла. Теперь президент, который назначал и который защищает всеми силами Семочко, ОБЯЗАН дать оценку этой лжи.

3. Руководящие сотрудники СБУ, которые проводили спецпроверку при назначении на новую должность и упустили эти факты либо закрыли глаза, также несут ответственность за такой провал.

4. Во время войны семья руководителя экономической контрразведки СБУ, а теперь - замглавы внешней разведки, оформила себе российские паспорта, что является сотрудничеством с противником, недопустимым для любого сотрудника спецслужбы.

5. Получение российских паспортов в Крыму означает посещение оккупированных территорий и сотрудничество с российскими властями, фактически, признание оккупации Крыма.

6. Спецслужбы РФ дали согласие на выдачу паспортов семье одного из руководителей СБУ - на каких основаниях? Какой информацией руководствовались россияне? Можно ли себе представить, чтобы какой-нибудь руководитель РФ, например, внешней разведки, позволил оформлять своей семье паспорт Украины?

7. Семья Семочко имела либо продолжает иметь в Крыму экономические и имущественные интересы. А значит вербовочные подходы могли быть в прошлом или могут быть в будущем.

8. Несмотря на максимальный резонанс, семья Семочко от паспортов не отказалась и наоборот - сделала попытку скрыть этот факт.

9. Пребывание на должности во внешней разведки человека, который обманывает либо скрывает наличие российского гражданства у супруги дискредитирует внешнюю разведку в глазах наших западных партнеров и в глазах самих разведчиков. О каком доверии в таком случае может идти речь?

10. Справка департамента контрразведки требует немедленной реакции руководства Украины и президента страны, и принятие кадровых решений. Если справка вранье - надо увольнять того, кто ее предоставил. Если справка правда - значит увольнять надо Семочко.

11. Если Семочко солгал относительно паспортов - то какова цена другим его оправданиям в законном происхождении его имущества?

И еще: заслуживает уважение позиция руководства СБУ и департамента контрразведки, которые объективно провели проверку и предоставили суду столь сенсационную информацию.

На фото - скриншот выступления Семочко, он держит украинский паспорт супруги как доказательство, что других она не имеет.

Возникает еще один вопрос, на который пока нет ответа: если будет/не будет уволен Семочко, какими будут его действия?