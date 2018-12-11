"Укрзализныця" отменила популярный поезд в Донецкой области

Поездом 787/788 Константиновка-Харьков ездили, в основном, студенты. Он ехал через все крупные города Донбасса до первой столицы Украины. И вот, в преддверии новогодних праздников, его отменили.

Перед зимними праздниками жители Донецкой области получили неприятный сюрприз от ЧАО «Укрзализниця». С маршрута снят популярный поезд 787/788 Константиновка – Харьков. Он ежедневно в 05:00 отправлялся из Константиновки, следовал через все крупные города северо-востока Донецкой области и прибывал в Харьков около 10:00. Маршрут пользовался популярностью у студентов, которые получают высшее образование в первой столице Украины.

В социальной сети информацию об этом сделала координатор движения «Сильні громади» в Константиновке Виктория Омельченко. Многие пользователи негативно отреагировали на эту новость.

Александр Красноштан, который в 2016 году был инициатором открытия этого маршрута, объяснил, что движение поезда 787/788 отменено по предложению рабочей группы общественного контроля «Укрзализныци». Этот маршрут оказалось невыгодно содержать, поскольку его три вагона (а состав именно такой) не окупают затраты…

Источник: ZI















