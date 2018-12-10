Во Франции введено чрезвычайное положение

Не дожидаясь расползания протестов, часть из которых была явно подогрета, по всей стране, президент Франции Эмануэль Макрон заявил о введении в стране чрезвычайного положения.

Об этом он заявил во время телеобращения. Макрон заявляет, что осуждает насилие и методы, которыми воспользовались многие протестующие. "Никакой гнев не оправдывает атаки на полицию", - заявил он.

Вместе с тем, Макрон утверждает, что понимает гнев и возмущение части французов, прежде всего - пенсионеров и многодетных родителей. "Мы очень медленно продвигаемся на пути к благополучию", - резюмирует президент.

По словам Макрона, уже с мая следующего года года минимальный размер оплаты труда вырастет на 100 евро, а для тех, кто зарабатывает менее, чем 2 тыс. евро в месяц, будут введены налоговые льготы. К тому же - отменяется налогообложение сверхурочных часов.

Макрон также вспомнил, что отмененый им налог для самых богатых граждан, введен предыдущим президентом Франсуа Олландом. Макрона считает, что этот налог привел лишь к налоговой эмиграции, однако не исключает его замены в виде налога на люксовую недвижимость. "Сегодня мы должны восстановить наш общий социальный проект во имя Франции, во имя Европы", - резюмирует он.

Также анонсируются мероприятия по созданию новых рабочих мест, противодействие налоговым уклонениям и защите экологии - их президент планирует обсудить с мэрами французских городов.

"Единственное, о чем я забочусь - это вы", - этими словами президент завершио свое выступление.

Напомним, заявление французского президента было анонсировано в воскресенье. Ему предшествовала встреча с профсоюзами, организациями работодателей и местными выборными должностными лицами.

Ранее французское правительство решило не закладывать в бюджет на следующий год повышение акцизов на топливо, планы по которому вызвали в стране массовые и насильственные протесты.

Напомним, 8 декабря по всей Франции протестовали 125 тысяч человек, 118 получили ранения, 1220 участников массовых акций - арестованы.





Источник: Европейская правда