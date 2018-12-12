Американцу полностью пересадили лицо после выстрела в голову

Эта операция нужна многим людям. Но особенно хотелось бы, чтобы украинские воины, получившие ранения в лицо, имели бы возможность получить такое кардинальное лечение. И методика уже опробована.

Американцу Кэмерону Андервуду полностью пересадили лицо.

Два года назад в 24-летнем возрасте американец Кэмерон Андервуд выстрелил себе в голову. Молодой человек потерял большую часть лица, передает "Диалог.UA". А в начале 2018 года Андервуду сделали пересадку лица. Доктора сделали невероятное: ведь при выстреле парень среди прочего повредил себе нос, нижнюю челюсть и зубы.

Помочь пострадавшему восстановить лицо при помощи обычной реконструктивной хирургии было невозможно. И тогда молодой человек приехал в медицинский центр имени Лангоуна при Нью-Йоркском университете. Его специалисты ранее имели успешный опыт и удачно провели две сложнейшие операции по пересадке лица. Операция для молодого американца была жизненно важна, и результат превзошел все ожидания.

Операция длилась 23 часа. Молодому человеку не просто восстановили все 32 зуба, десны и небо. Андервуду удалось также восстановить кости верхней и нижней челюсти, веки, щеки, нос и носовую полость.

Теперь ему нужно будет тщательно следить за своим здоровьем и до конца своей жизни принимать иммуносупрессивные препараты. Однако, несмотря на такие трудности, американец бесконечно благодарит своих спасителей.

У Андервуда пока еще не вернулась до конца чувствительность, но он все равно доволен тем, что ему сделали: "Теперь у меня есть нос и рот, я снова могу улыбаться, говорить и есть твердую пищу", - не нарадуется спасенный врачами молодой человек.























