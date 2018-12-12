На Буковине медведям наливают стакан красного вина

Когда наступают холода, медведи, конечно, спят в берлогах. Но - не все. Некоторых донимает бессонница и они слоняются по лесу без сна и еды. И им действительно холодно. Тогда и приходят на помощь лесники.

От суровой зимы в буковинских Карпатах страдают дикие животные. Когла столбики термометров достигают 30 градусов мороза, местные егеря и лесники их подкармливают. Хуже всего переживают холодную зиму белки, барсуки и медведи.

Впервые за последние несколько лет из-за морозов в горах уснул медведь, живущий в местном лесничестве.

"Медведь не спал по меньшей мере три-четыре года. А теперь морозы колеблются в пределах 28 градусов и до 30, поэтому медведь впал в спячку", - рассказывает Иван Юрнюк, главный лесничий Селятинского лесничества (Черновицкая область). - Зато медведица, которая дружит с медведем, который заснул, очень бодрая и беспокойная. Вероятно, беременна и весной родит медвежонока", - говорит Юрнюк.

В лесничестве живет и медвежонок, родившийся прошлой весной.

"Этот малыш также не спит, а бегает без остановки. Очень мерзнет. Чтобы спасти медведей от холода, кормим их горячими кашами, которые готовим два раза в день, и даем по стакану красного согревающего вина", - рассказал лесничий.

Каши готовят и для остальных жителей лесничества - волков, лис, барсуков.

В Берегометском лесничестве к еде животным также добавляют соль. Как рассказал Андрей Марчук, главный охотовед лесничества, им приобрели 10 тонн соли.

- Егерская служба заранее отремонтировала кормушки, а также построила новые и оборудовала места для подкормки животных, - отметил он.

Источник: Молодой буковинец



















