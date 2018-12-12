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Минздрав рассказал, что нужно сделать, чтобы не заболеть гриппом

Народ же не зря придумал поговорку, что бережёного и Бог бережёт. Для борьбы с гриппом, который год от году злее, это как нельзя более актуально.

Лучший способ уберечься от гриппа — ежегодная вакцинация. Но даже вакцинированным людям стоит заботиться о собственном здоровье и придерживаться базовых правил, чтобы избежать распространения инфекции.

Простые правила, как уберечься от гриппа, опубликовала пресс-служба Минздрава:

 Вакцинируйтесь. Отмечается, что вакцинироваться против гриппа не поздно в течение всего сезона гриппа.

  1. Не касайтесь лица немытыми руками. Глаза, рот и нос для микробов являются чем-то вроде входной двери. На руках очень много микробов, поэтому касаясь руками лица, вы увеличиваете шансы микробам попасть в организм.
  2. Тщательно очистите и продезинфицируйте поверхности, к которым часто прикасаетесь дома, на работе или в учебных заведениях, проветривайте помещение.
  3. Развивайте полезные привычки. Высыпайтесь, будьте физически активными, избегайте стресса, пейте много воды и питайтесь полезной пищей.
  4. Держите дистанцию. Если вы заболели - оставайтесь дома, если кто-то рядом - избегайте близкого контакта. Если все же необходимо выйти из дома во время болезни - надевайте хирургическую маску. "Прикройте одноразовой салфеткой нос и рот — это снизит вероятность передачи ваших патогенов другим. Если болезнь застала вас врасплох, старайтесь чихать или кашлять правильно — во внутреннюю сторону локтя. Ладонь плохо сдерживает опасные патогены", - подытожили в Минздраве.

А мы бы ещё добавили, что нужно есть побольше витамина С в натуральных формах (чай с лимоном, например).

 

Источник: УНИАН






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