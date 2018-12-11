В Одесской области запустили мобильные поликлиники

Многие жители сёл жалуются, что остались без медицинского обслуживания, что в крупные сёла, где есть медики, в районные города или в область ездить далеко, неудобно и дорого. В Одесской области решили помочь людям решить эту проблему и запустили мобильные поликлиники.

По проекту "Мобильная медицина" по региону будут ездить две машины с медицинским оборудованием и специалистами, которые будут бесплатно консультировать жителей сел.

Как сообщили в пресс-службе областной государственной администрации, маршруты мобильных поликлиник будут пролегать абсолютно по всем районам, а курсировать они будут согласно графику, так что все пациенты смогут получить консультацию.

По словам голови ОГА, так называемые авто-Амбуланс появятся в 75 населенных пунктах области, только на первом этапе медики осмотрят более 20 тысяч сельских жителей.

"Диагностикой будут заниматься кардиологи, офтальмологи, в том числе детский, гинекологи, эндокринологи, специалисты ультразвуковой диагностики. Кроме того, мобильные автоамбулатории оборудовали передвижным маммографическим кабинетом", – заверили в ОГА.

В свою очередь, одесский губернатор Максим Степанов заявил, что проект рассчитан не на один год, и он надеется, что депутаты областного совета примут решение о его расширении.

Было бы хорошо, если бы этот опыт перенимали и в других областях.

Источник: УНИАН



















