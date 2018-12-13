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Вчера, 23:50
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У Києві створили електронний додаток для перевірки ялинок на легальність вирубки

Крутые ребята-ITшники Департамента промышленности и развития предпринимательства создали электронное приложение для того, чтобы можно было убедиться: вы не покупаете что-то «левое», видомляе пресс-служба КГГА.

С 15 декабря в столице начнут продавать натуральные хвойные деревья и новогодние украшения примерно на 190 локациях. Проверить легальность происхождения новогодней красавицы стало возможно с помощью нового приложения.

Об этом для удобства покупателей с целью проверки легальности происхождения новогодней красавицы разработано программное обеспечение для Android - yalynka.info (можно бесплатно установить с Google Play Market). Чтобы проверить свою зеленую красавицу достаточно ввести только цифровой номер, без указания серии.

«С помощью этого приложения каждый покупатель имеет возможность ознакомиться с происхождением новогодней елки», - рассказали в Департаменте промышленности и развития предпринимательства КГГА.



 





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