На Черкасщине оборудовали прекрасную рекреационную зону в лесу

Есть на в Чигиринском лесхозе на Черкасщине Трушивское лесничество. Лесники здесь креативные и необычные. А еще они хотят, чтобы к ним приезжало побольше туристов. Вот они и оборудовали замечательную площадку под названием «Три озера», возродив старое название этой территории.

Находятся «Три озера» на грани Черкасского и Чигиринского районов, вблизи сел Чорнявка и Худолеевка, недалеко от реки Тясмин.

Работали над сооружением полтора месяца. Размеры и его территория достаточно масштабные, ведь одновременно здесь могут отдыхать до 50 человек.

Большая беседка со столами и скамейками, навес и все удобства для приготовления пищи, различные зоны отдыха из природных материалов, наглядная природоохранная агитация, для молодых установили качели, карусель и песочницу - лесоводы продумали все для комфортного отдыха на природе.

Для любителей спорта рядом обустроили спортивную площадку, где можно поиграть в волейбол или футбол.

Однако изюминка этого рекреационного пункта - небольшое озеро, которое раскопали лесоводы, найдя старый лесной источник.

Как рассказывает лесничий Трушивского лесничества Андрей Приходько, местные старожилы утверждают, что ранее в этом месте были три небольших озера. Однако это было еще до высадки Чигиринской лесной гряды, которая была создана в середине прошлого века.

"Мы решили найти лесной источник, и нам это удалось, поэтому теперь здесь есть небольшое озеро. А название рекреационного пункта оставили историческое. Возможно, когда-то найдутся и других два озера. Символично, что при завершении работ возле водоема наши мастера нашли старую подкову. Считаем это хорошим знаком, поэтому разместили ее при входе в рекреационный пункт", - отмечает Андрей Приходько.

Директор Чигиринского лесхоза Роман Фендюр отмечает, что это уже десятый рекреационный пункт на территории предприятия. Работы по строительству, благоустройству рекреационных пунктов проводят за собственные средства предприятия и силами работников государственной лесной охраны.

"В этом лесу известные грибные места, поэтому посетителей здесь всегда достаточно. Рекреационные пункты строим для удобства отдыхающих, для контроля за пребыванием населения в лесных массивах. Главное, с чем всегда обращаемся к гражданам - соблюдайте правила поведения в лесу, не нарушайте требований пребывания в лесных массивах во время пожароопасного периода, с уважением относитесь к труду лесоводов", - отмечает Роман Фендюр.













Источник: Прочерк























