Петр Порошенко подписал Закон о прекращении Договора о дружбе и партнерстве с РФ

Украина всё же надеялась на то, что сосед одумается и станет действовать более дружелюбно, но надежды оказались пустыми. Ситуация ухудшается буквально с каждым, и вот итог…

Президент Петр Порошенко подписал Закон Украины «О прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией».

«Непродление договора с Россией следует рассматривать не как эпизод, а как часть нашей стратегии на окончательный разрыв с колониальным прошлым и переориентацию на Европу», - подчеркнул Президент.

«Другие составляющие этой стратегии: это безвизовый режим, Соглашение об ассоциации с ЕС, Томос о создании автокефальной независимой украинской церкви, выход из СНГ, закрепление в Конституции курса на вступление в НАТО и Евросоюз, создание мощной, патриотической и профессиональной украинской армии, поддержка украинского языка, собственная история и укрепление нашей национальной идентичности», - отметил Петр Порошенко.

Глава государства также сообщил, что от Министерства иностранных дел Украины требует завершения работы по инвентаризации договорно-правовой базы с Россией. «Будем и впредь делать выводы о полезности тех или иных соглашений», - сказал Порошенко.

Глава государства подчеркнул, что также требует от Кабинета Министров Украины срочных и действенных шагов с целью создания межведомственного координационного органа для формирования консолидированной претензии Украины к России за причиненные длительной вооруженной агрессией убытки. «Я рассчитываю, что особый статус и специальные функции позволят такому органу достаточно эффективно выполнять возложенные на него задачи по защите национальных интересов Украины», - подытожил Президент.

Петр Порошенко отметил, что этот договор не был расторгнут ранее ради того, чтобы использовать его положение в качестве базы для наших многочисленных исков в международные суды и других международных инстанций в России - как нарушителя этого договора и норм международного права. В частности, он привел отдельные положения этого договора, где говорится, что стороны «строят отношения друг с другом на основе принципов взаимного уважения..., территориальной целостности, нерушимости границ..., неприменения силы, невмешательства во внутренние дела..., добросовестного выполнения взятых международных обязательств..., норм международного права...».

Глава государства подчеркнул, что в начале 2019 всплывает очередной десятилетний срок, когда Украина должна официально определиться, продолжать его или прекратить. По его словам, «выбор очевиден - прекратить».

Петр Порошенко также добавил, что Украина использовала все возможности этого документа в своих национальных интересах.





Источник: Официальный сайт Президента Украины















