В Одессе футбольных ультрас "жёстко паковали" за антироссийский баннер

В Одессе произошел беспрецедентный случай на стадионе "Черноморец". Во время матча "Черноморец"-"Ворскла" на трибуне был вывешен баннер с надписью "Кремль, покайся!" и названия трёх захваченных Россией украинских судов "Бердянск", "Никополь", "Яны Капу". За эту демонстрацию местный "Беркут" арестовал около 20 футбольных фанатов.

Из разных источников поступила информация, что распоряжение было "паковать жёстко". Что и было сделано.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил волонтер Роман Синицын.

Сразу после матча – под сектором жесткий прием беркутом. Подогнали под сотню космонавтов и автозаки, людей клали лицом в асфальт, добивали лежачих ногами и дубинками, особенно тех, кто пытался спрашивать "за что",

– написал волонтер.

Что интересно, отметил Синицын, "жестко принимали" именно те "беркуты", которые 2 мая стояли в сепаратистских колоннах - и этому есть видеоподтверждения тех лет.

У меня вопрос, а мусора в Одессе уже перешли на сторону Роисси или еще немного подождут? Именно вспомнил, как они 2 мая 2014 стояли по одну сторону баррикад с сепарамы, с Фучеджи во главе, помните? Думаете, они другими стали?

Стоял там и Ваня Ишенко некий, сейчас начальник управления превентивной деятельности ГУНП в Одесской области. От него команда, может?

Стояли десятки других мусоров-беркутов, не исключено, что и тех, которые сегодня жестко принимали ультра. А с какой стороны стояли фанаты, напомнить?

Собственно, в большой степени организованные фанаты "Черноморца" и "Металлиста" не дали 2 мая создать в Одессе очередную "народную республику", - написал волонтер.

Синицын приложил фотографии разных лет, где видно, как фанаты точно так же жгут дымы и файеры, но их за это никто "жестко не принимает". Блогер считат, что команда поступила от конкретных людей - и требует назвать от кого и почему. Уж слишком прозрачное совпадение с баннером "Кремль, покайся!"

Полиция утверждает, что "паковали" за хулиганское поведение на матче, который, якобы, был сорван, хотя матч состоялся.







