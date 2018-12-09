В Харькове украдены и растрачены миллионы долларов, предназначенные для спутника связи

Злоумышленники арестованы, но поможет ли это вернуть деньги и все же отправить отечественный спутник связи на орбиту, разбираются в НАБУ.

НАБУ арестовало злоумышленников, которые не дали «Хартрону» запустить первый украинский спутник. В результате действий злоумышленников Украина осталась не только без спутника и широкополосного интернета, но и без защищенного канала связи для Министерства Обороны.

В сентябре 2011 года Украина планировала запустить на околоземную орбиту первый собственный спутник связи «Лыбедь». Работать над спутником должен был харьковский «Хартрон».

Спутник должен был позволить охватить всю территорию страны сетью цифрового телерадиовещания. Ресурс аппарата смогли бы использовать и интернет-провайдеры. Это дает возможность пользоваться широкополосным доступом в Интернет по всей Украине.

А государство должно было получить защищенный канал связи. Сейчас Министерство обороны и Национальный банк, у которых не может не быть государственных тайн, используют спутники других стран. Собственный ретранслятор на орбите – вопрос национальной безопасности, так как защиту телекоммуникаций может гарантировать лишь собственный спутник.

Стоимость спутника в НКАУ оценивали в $254,6 млн. Эту сумму выделил канадский государственный банк ECC. Кредит был выдан госпредприятию «Укркосмос» на 10 лет под государственные гарантии, ставка по нему составляла 5,1% годовых.

За два года до погашения кредита НАБУ нашла первых виновных в срыве проекта и объявило 4 декабря 2018 года о подозрении двум лицам, причастным к хищению 8,2 млн долл. «Укркосмоса».

Один из подозреваемых – бывший внештатный советник генерального директора Государственного космического агентства Украины. Он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

«Это лицо подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 5. 191 («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением») и ч. 3 ст. 209 («Легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем») УК Украины», - говорится в сообщении.

Как установило следствие, в течение 2011-2017 гг. подозреваемые организовали схему, в результате которой вывели за границу и легализовали 8 млн 245 тыс. долл., предоставленных в рамках кредита Экспортного агентства Канады.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Детективы бюро проверяют причастность других лиц к нанесению ущерба ГП «Укркосмос».

Источник: Городской дозор



















