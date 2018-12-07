Российские СМИ внезапно извинились за придуманного ими фейкового украинца

Российские СМИ внезапно стали извиняться за очередной брехливый сюжет "из Украины. Нет, не совесть проснулась - за руку поймали.

В середине ноября на одиозном российском "Первом канале" вышел сюжет, посвященный годовщине Евромайдана, где показали "жителя Кривого Рога Кирилла Чубенко", которому стало хуже жить при новой власти и нет отопления (на тот момент в Кривом Роге, действительно, были проблемы с отоплением).

А 6 декабря популярный российский блогер Илья Варламов опубликовал разоблачение. Он написал, что герой сюжета — никакой не украинец Кирилл Чубенко, а выпускник минского вуза Виталий Юрченко.

"Вчера я предположил, что Первый канал соврал... Никогда такого не было, и вот опять. Ребятам так хотелось снять сюжет про ужасы Майдана, что в роли бедного замерзающего украинца оказался сытый и довольный белорус. А ведь кто-то даже усомнился в правдивости моего расследования! Но сегодня всё встало на свои места", - написал Варламов.

Действительно, "несчастный замерзающий украинец" оказался не просто белорусом, а ещё и юристом по образованию и аналитиком по профессии! То есть, юноша прекрасно знал, что делает, хотя в своём покаянном письме лукавит, извиняясь, как будто он - детсадовского возраста. Впрочем, хочется надеяться, что совесть его таки замучила.

Вот его письмо в белорусское издание "Наша Нiва", где он признался, что на видео действительно он и что ему очень стыдно.

"Я работал аналитиком в белорусской компании, которая является посредником между телеканалами и операторами по всему миру. Например, где-то случается землетрясение, и телеканалу нужен оттуда ролик – мы ищем оператора. Пришёл заказ от Первого канала России снять семью или человека в Кривом Роге в Украине, который страдает от отсутствия газа и дорогого отопления. Такого человека нашли, сняли материал, прислали нам. Сам я по своей работе никак не взаимодействую с операторами, поэтому я совершенно не был в курсе, что они снимают. Потом выяснилось, что в материале из Кривого Рога был плохой звук. Его было нельзя отправлять заказчику. Приняли абсолютно неверное решение переснять сюжет с таким же текстом, что сделали в Кривом Роге. Я не знаю, подписали ли его именем того же человека. Я в компании отработал четыре месяца, там работают профессионалы. Такой случай – единственный. Было принято такое неверное решение, вы видите, какие последствия оно имело. Мне предложили сняться в качестве героя, так как я недавно работал, мол, новый работник. Я сомневался, но поехал сниматься. Я побоялся отказаться, хотя всё это время сомневался. Смалодушничал, наверное. Когда уже сняли материал, то я некоторое время походил, потом попросил ничего не отправлять в Москву. А мне сказали на это, что материал уже отправили. Заказчик с Первого канала не был в курсе, что так произошло. Нельзя было уже сказать "извините, мы вам не то отправили". Ролик появился на Первом канале две с половиной недели назад. Мне уже тогда стало стыдно, и я испугался. В день эфира трое моих знакомых написали мне, что увидели сюжет. Я как-то смог им всё объяснить, хоть я и услышал много неприятных слов о себе. Я не имел никакого морального права в этом участвовать. Это противоречит всем моим взглядам. Мне в высшей степени стыдно. Денег за этот ролик я не получал. Просто внутри компании попросили помочь, а о последствиях в тот момент я не подумал. Я не могу найти себе места. Хочу попросить прощения у всех, кто это видел и не видел, если за такое вообще можно извиниться. После выхода материала Варламова мне стали писать в социальных сетях с угрозами. Они мне пишут ужасные слова, а я понимаю, что их заслужил. Не могу понять, как я на такое согласился. В конфликте Украины и России я не занимаю ничьей позиции. Это информационная война, и мне стыдно, что я стал её частью. Я учился на юрфаке БГУ, окончил магистратуру по бизнес-администрированию. На практике попал в ту самую компанию, где и остался работать. Но теперь я ушёл" - написал фейковый "Кирилл Чубенко из Кривого Рога".

Ему пришлось удалиться и из соцсетей - после разоблачения парню стали писать неприятные письма. А российские каналы, понимая, что снова напоролись на "распятого мальчика", "жареного младенца" или недоеденного снегиря, решили извиниться. Как будто их извинения что-то меняют. Да и есть ли гарантия, что парня не сделали козлом отпущения за грехи российского Первого канала? Потому что иногда легче признать маленькую ложь... чтобы забыли о большой.