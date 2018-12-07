На Ивано-Франковщине полностью выполнен план призыва в ряды ВСУ

О том, как на самом деле обстоят дела с призывом на Франковщине, рассказывает военный комиссар, полковник Владимир Ярмошук. Ивано-Франковщина граничит с Румынией. А о наших западных соседях злые языки говорят, что они уже готовы аннексировать куски Украины.

А еще говорят, что ребята из этих мест не очень спешат на военную службу, потому что не хотят класть головы за Донбасс.

Военный комиссар эти слухи опровергает. Вот что он рассказал.

- На днях военный комиссариат завершил осенний призыв на срочную военную службу. На сколько удалось выполнить плановое задание?

- Плановое задание в количестве 520 человек мы выполнили в полном объеме. Из них 260 отправились в Вооруженные силы Украины, а еще 260 - в другие военные формирования. В целом плановые задания выполнены всеми районными и городскими военкоматами.

- По правилам хорошего тона, у женщины не спрашивают, сколько ей лет, а у мужчины - как он от армии отмазался. Так как сейчас отмазываются от войска прикарпатцы?

- Как они отмазываются? Они просто двери не открывают. К примеру, в Одессе сидят за закрытыми дверями, а родители говорят, что их нет дома, что они в Польше, России, Одессе, еще где-то. Также могут поехать переждать время призыва к бабе и деду в районы. А потом вернутся, потому что знают, что призыв завершился.

- Какие тенденции сейчас по призыву, и были какие-то проблемы с призывниками?

- Всегда есть определенное количество лиц, которых мы призываем на комиссии, и среди них есть те, кто не прибывает. Вторая проблема - состояние здоровья призывников. У нас признаны непригодными в мирное время, ограниченно годными в военное время 587 человек. Можете сравнить это число с плановым заданием этой осенью. Одиннадцать ребят мы сняли с учета по состоянию здоровья. 51 человек - временно непригодны (если они подлечатся, то смогут проходить срочную военную службу).

- Правда ли, что работники комиссариатов ловили призывников на улицах и доставляли силой на комиссии?

- Полиция имеет право остановить человека, проверить документы и отвезти в военкомат. Мы таких прав не имеем. Были случаи, что люди призывного возраста где-то дебоширили в нетрезвом состоянии, полицейские их остановили, доставили в военкомат, а мы уже вручили повестку.

- А сколько прикарпатцев от начала АТО прошли через Донбасс?

- Где-то около пяти тысяч человек.

- Недавно Верховная Рада поддержала Указ Президента о введении военного положения в некоторых областях Украины. Хотя и Ивано-Франковской нет среди тех областей, расскажите, изменилось что-то в работе Прикарпатских военных частей?

- Сейчас в десяти определенных областях Украины продолжаются организационные мероприятия: создание территориальной обороны и запаса. Там разворачиваются бригады территориальной обороны. У нас на западе Украины пока этого не будет.

Но введение правового режима военного положения предполагает уточнение задач Вооруженных сил Украины и сил территориальной обороны, также уточнение планов мобилизации человеческих и транспортных ресурсов.

Для готовности к отражению возможной агрессии Российской Федерации все воинские части ВСУ приведены в полную боевую готовность. Военные комиссариаты Ивано-Франковской области работают в усиленном режиме, но общей или частичной мобилизации пока не проводим.

Одной из составляющих подготовки ВСУ к отражению вооруженной агрессии является подготовка людских резервов. С этой целью с 3 декабря начался цикл масштабных зборових мероприятий с резервистами и военнообязанными. В частности, будут проведены собрания в составе бригад (до 15 суток) и в составе учебных центров (до 20 суток). Планируем все сборы завершить до начала новогодних праздников.

Подчеркиваю еще раз: мобилизация будет происходить только в случае открытой агрессии РФ, но тогда будут задействованы не только те, кто был на сборах, но и все резервисты, приписанные к ВСУ.

- На какие средства будете организовывать эти внеплановые сборы, и сколько примерно человек планируете отправить из Прикарпатья?

- Всего подлежат отправке на дополнительные сборы из Ивано-Франковской области около 190 резервистов, из них 8 - офицеров.

На проведение дополнительных сборов предусмотрено соответствующее финансирование по бюджетным программам Министерства обороны Украины. Это перевозки, выплата суточных, среднемесячной заработной платы работающим, выплата минимальной заработной платы неработающим, денежные выплаты и денежные вознаграждения за 2018 год.





Источник: Версії



















