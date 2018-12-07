В Донецкой области появились новые государственные природоохранные заказники

В Донецкой области во все времена денег на развитие природных, национальных и ландшафтных парков тратили больше, чем в любой другой области. Считается, что заповедных земель должно быть пять процентов от территории. К 2014-му году в Донецкой области было около шести процентов. А теперь стало ещё больше. А теперь, даже несмотря на военное положение, стало еще больше.

В Славянском районе, на территории Черкасской ОТГ появилось 8 новых заказников. Такое решение депутатский корпус Славянского района принял на внеочередной сессии.

В частности, на сессии были внесены изменения в программу социально-экономического развития Славянского района. Так, 970 тыс. грн предусмотрено для проведения инвентаризации земельных участков в рамках земельной реформы. Еще 704 тыс. грн планируется привлечь на эти цели из других источников.

С учетом решения Черкасского поселкового совета, депутатский корпус утвердил образование на территории Славянского района нескольких новых природоохранных объектов. Среди них - 4 ботанических заказника -"Камень-байрак" (84,6 га), "Ивановская дубрава" (66,5 га), "Сухая балка" (71,4 га), "Валуны" (11,6 га); 3 ландшафтных заказника - "Протопоповский лес" (33 га), "Карачуновская балка" (220 га), "Запруда на р. Сухой Торец" (1037 га) и лесной заказник "Сад пана Бантыша" (66,1 га). Все новосозданные природоохранные объекты имеют статус "местного значения".

Источник: ТВплюс















