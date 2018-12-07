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Бизнес / Потребрынок
Вчера, 12:30
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Поставщики подсчитали, где в Украине дешевле всего приготовить борщ - вы удивитесь

Борщевой набор – это основа нашей украинской жизни. Есть это вкусное варево – и сала не надо. Но в последнее время стало не так-то просто сварить украинское национальное блюдо: цены кусаются. Об этом написал в фейсбуке глава Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, ссылаясь на данные официальной статистики.

В ноябре-декабре дороже всего сварить борщ в Одесской области. Шутки и анекдоты тут не помогут: за набор овощей с Привоза придётся  заплатить 105,3 грн.

В тройку лидеров по стоимости борща также вошли Закарпатская область — 104,8 грн и Киев — 104,5 грн.

Первая тройка самых дешевых регионов такая: Тернопольская область — 91,1 грн, Житомирская — 92,8 грн, Днепропетровская — 93,3 грн.

Между лидерами и аутсайдерами расположились Львовская область — 93,5 грн, Волынская — 93,8 грн, Донецкая — 94,5 грн, Ровенская — 94,9 грн, Ивано-Франковская — 96,2 грн, Хмельницкая — 96,3 грн, Винницкая — 96,5 грн, Запорожская — 96,6 грн, Полтавская — 97,1 грн, Черкасская — 97,4 грн, Киевская и Черниговская — по 98,3 грн, Черниговская — 98,4 грн, Николаевская — 99 грн, Луганская и Сумская — по 99,9 грн, Кировоградская — 100,9 грн, Харьковская — 101,8 грн, Херсонская — 102,7 грн.

А сколько стоит борщ, который сварили вы? 

 

Источник: Украинская ассоциация поставщиков торговых сетей


 

 

 


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