В Винницкой области мать и ребенка искусал бешеный кот

Животные, как люди: всегда могут подхватить какую-нибудь гадость на улице. И не всегда нашим четвероногим братьям в беде может помочь ветеринар. В селе Писаревка Калиновского района Винницкой области больной бешенством кот покусал шестилетнего мальчика, а затем и его мать. Это уже 17-й с начала года зарегистрированный в районе случай бешенства.

По словам владельцев кота, животное вело себя подозрительно агрессивно, но никто из семьи о бешенстве и не думал, ведь пушистый был вакцинирован. Никто не ожидал, что мирный домашний кот покусает мальчика, который с ним постоянно играл, а потом еще и его мать. Семья сразу же обратилась к ветеринарному врачу, животное было изолировано. На пятый день наблюдения кот погиб, его тело было отправлено в Винницу на исследование, где было подтверждено бешенство.

Кстати, этому животному была проведена прививка от бешенства, но иммунитет к болезни у кота не проявился, рассказал начальник Калиновского районного управления ГУ Держпродпотребслужбы в Винницкой области Александр Марчук.

Мальчик и его мать проходят курс лечения в Калиновской районной больнице. Всем животным хозяйства пострадавших и на улице, где жила семья, сделаны прививки. Писаревская территориальная громада объявлена неблагополучной по бешенству.

С начала года в Калиновском районе зарегистрировано 17 случаев бешенства. В двух случаях больными были коты, в двух - собаки, в четырех - крупный рогатый скот, девять раз бешенство зафиксировано у диких лисиц.





Источник: kalynivka.city















