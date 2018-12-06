По итогам 2018 урожай зерновых в Украине превысил исторический максимум

Эксперты Национального научного центра "Институт аграрной экономики"подсчитали, что урожай зерновых в Украине будет более 70 миллионов тонн, а производство сельхозпродукции вырастет до 268 миллиардов гривен.

"По расчетам ученых Института аграрной экономики, уточненным на основе статистических данных по состоянию на 1 ноября и экспертной оценки до конца года, в 2018 году объемы производства зерновых и зернобобовых культур превысят прошлогодние показатели в 61,9 миллиона тонн на 13,4% и составят 70,2 миллиона тонн", - говорится в сообщении прессцентра института. Эксперты отметили, что увеличение валового сбора зерновых и зернобобовых вызвано преимущественно увеличением урожайности кукурузы на 40,8% – с 54,6 ц/га до 76,9 ц/га. В результате ее производство, как ожидается, вырастет почти на 42,7% и составит 35,2 миллиона тонн против прошлогодних 24,7 миллиона тонн.

Таким образом, отметили эксперты, в достаточно сложных условиях 2018 года украинские аграрии обеспечили исторический рекорд валового сбора зерновых и зернобобовых культур и достаточные для покрытия внутренних потребностей объемы производства основных продовольственных культур.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 5 декабря украинские аграрии намолотили 69,3 миллиона тонн зерновых. Урожай зерновых в 2018 году уже превысил исторический максимум 2016 года, когда было собрано 66 миллионов тонн зерновых.











