Татьяна Малахова: "Можно взломать аккаунт в интернете, но нельзя сломать убеждения"

5 декабря кто-то кто-то настойчиво пытался войти в Фейсбук и взломать почтовый ящик поэта-публициста Татьяны Малаховой. Это уже не первый раз, а в Фейсбуке ее регулярно "отправляют в бан" на 30 дней, блокируя аккаунт. Это говорит о том, что у тех, кто "за поребриком" читает ее сообщения, скулы сводит от ненависти. Но Татьяна продолжает свою работу, направленную на защиту украинского языка, украинской государственности и отказа от таких "братьев", которые в 93 процентах одобрили то, что в украденных украинских морских водах стреляли по украинским морякам и готовы стрелять в каждого из нас, растоптав все лучшее, что когда-то было между нашими народами.



Я в своих сообщениях делаю акцент на трех направлениях:

- никакой дружбы (прощения и понимания) с Россией

- последующий отказ от русского языка и «русского мира»

- историческая правда - как уничтожался язык, как искажались исторические события, как истребляли украинцев, как высасывали в Москву или убивали научную и творческую интеллигенцию, чем прививали нам чувство неполноценности - «своих талантов и ума нет» - и ставили на ступень «младшего брата».

Верной дорогой идем и не останавливаемся!

Согласитесь, вопрос языка сегодня волнует каждого украинца, ведь ни для кого нет тайны, что русский язык чувствует себя в Украине как хозяин.

Чего мне хочется? Я хочу, чтобы в дошкольных учебных заведениях работники общались с детьми на государственном языке, чтобы на государственным языке учились дети в школах и студенты в вузах. Исключительно на государственном. Чтобы каждый на своем рабочем месте разговаривал на государственным. Разве в других странах не так?

Другие языки, то есть языки нацменшинств, в том числе и русский, в Украине будут иметь широкое поле для развития - изучение родного языка (но не обучение нём) будет идти факультативно, в воскресных школах. Никто никому не запрещает в быту общаться на других языках! Никто не запрещает уважать свою культуру. Но не за счет, не в ущерб государственному языку! Не вместо него!

Я не призываю уничтожать русскоязычные книги, как это делали русские оккупанты в Крыму с украинскими учебниками. Я - за развитие, защиту и поддержку языка, украиноязычных СМИ, кино и тому подобное. Потому что хочу, чтобы украинский язык как государственный достиг того уровня, на котором стоят все государственные языки мира. Все!

Я предполагаю, что снова меня спросят: «А как же Блок и Пушкин? На русском языке написано много хороших книг».

А что им грозит? Согласитесь, у нас такое большое русскоязычное наследие в виде книг, что его хватит на несколько поколений, которые пожелают почитать на досуге Бальмонта или Гумилёва, «которые творили на русском».

У меня дома стоит шкаф с русскоязычными книгами, достойными моего внимания. Это примерно 50-60 книг. Несколько полок. Возможно, можно набрать еще полок две. Я уверена, что большинство россиян даже не слышали о некоторых авторах. Но защитники русского языка (и наши, и российские) вопят, что мы уничтожаем большой культурный пласт. Они бы так читали эти книги, как взывают о защите русского языка!

Так вот, кладем на весы сто замечательных книг, написанных на русском языке. А рядом кладем уголовные дела ГУЛАГа, которые также написаны на русском. Ни для кого нет тайны, через советские лагеря прошли 30 миллионов человек. (Смотрите википедию) 30 миллионов уголовных дел, каждая по объёму, как «Война и мир» Толстого. 30 миллионов описаний допросов и пыток. Миллионы приказов расстрелять без суда и следствия. Эти дела и приказы написаны на русском, и их не вместят никакие весы. Если те листы составить в цепочку, то можно несколько раз обернуть по экватору Землю. Поэтому кивание на Пушкина в условиях современной войны и русификации и умерщвления украинской нации, которое длилось веками, похоже на кощунство.

Весной 2014 года на русском языке отдавался приказ оккупировать Украину, убивать и пытать украинцев...

Разве уместны на фоне этих ужасных фактов страдания о русском языке, «на котором писали Блок и Пушкин»? Которым на самом деле ничего не угрожает. Кроме очень узкого круга читателей именно среди защитников «русского мира». Потому-то я не представляю Моторолу с «Графом Нулиным» в руках. Ведь он вошёл в историю с автоматом на плече и украденным кольцом в кармане, да еще и по локоть в крови.

Язык - наше оружие, наша защита, фундамент нашего будущего и государства.

Татьяна Малахова, InfoKava





***

Бридкий антихрист-режисер

Рятує мертву постанову

Про «дружбу націй» в СеРеСер

І пхне вперед російську мову.

Колючих дротів захисник

«Язык» і кулі щедро сіє

І репетує: «Где язык,

Там наша матушка-Россия».

Хтось каже: «Мова не на часі…»

Який же ще потрібен час?

Нам мало крові на Донбасі

І «шанувальників» ковбас?

Хтось пригадає Блока з Фетом

І Окуджавин цвіт лози.

… Навіщо класти нам поетів

І смерть разом на терези?

Навряд чи зараз Гумільова

Читає горлівський хлопчак,

Але воскресли знову й знову

Слова, що народив ГУЛАГ:

«Доносы», «пытки», «на подвал»,

«Расстрелы», «казни», «стукачи»...

Лінгвіст кровавий, канібал

Під «языком» несе мечі.

***

Звичайно, Блок з Толстим не винні.

Не винен Пушкін, Гончарова…

Але завжди в кривавій піні

Пливе вперед московське слово.

Воно живе у нас віками –

Посол імперії та змови .

Ми не помітили, як камінь

Потяг у прірву рідну мову.

Газетами, кіно, піснями

Її штовхали у провалля.

Нарешті ми прийшли до тями,

Та не йдемо із задзеркалля…

Хтось за російську буде биться:

«Я маю право, - скаже, - звичка!

І потім - ну яка різниця –

Індик, индейка чи індичка..»

Як шкода, що забули Трою

І роль, яку зіграв той кінь.

Для ворога язик – це зброя.

Він танком відкидає тінь!

І Фєт мріливий на балконі

Війни, звичайно, не хотів...

Але для хлопців у в полоні,

Це мова вбивць, «язык» катів!

Звичайно, Блок з Толстим не винні.

Не винен Пушкін, Гончарова…

Але завджи в кривавій піні

Пливе спочатку враже слово.

***

Я зрозуміла, де той код!

Де ті ключі від перемоги -

Коли усі, увесь народ

Впаде ЖИВИМ солдатам в ноги!

Коли відмовимось від свят,

Від феєрверків, від вина,

Коли для ВСІХ заб’є набат,

Бо це війна... Війна! Війна!

Розіб’ємо катів ущент

І зброєю нам стане СЛОВО.

Я бачу п’ятий елемент –

Це українська рідна мова!

Ми переможемо в цій битві,

Якщо - не зрадим мову діда.

Бо наша мова - це МОЛИТВА

Від сатани і від сусіда!

Коли співоча і журлива,

Із кожних вуст до хмар полине,

Тоді Господь і Мати –діва

Повірять в те, що ми країна...

Тепер я знаю, де той код…

***

Київське таксі… Музика-мутант

Нас ґвалтує «зоновським» фольклором.

«Мальчик молодой, младший лейтенант»

Вже, напевне, став давно майором.

«Мальчик молодой» віддає наказ,

Сидячи з бухлом на БТРі.

Десь везуть гроби, десь горить Донбас,

Київське таксі… «мальчики» в етері…

Тетяна Малахова



