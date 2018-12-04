В Украине перестало существовать ещё одно село: ушёл из жизни последний житель

В Запорожской области перестало существовать ещё одно украинское село - умер последний житель села Терновое Антон Кузьмич Кобух. Ему было 92 года, он называл себя "мэром" и был единственным жителем Тернового много лет. Но хотя мечтал умереть на родной земле, скончался у детей, в Запорожье.

Терновое - одно из сёл Украины, которые утрачены навсегда. Они угасли, не нужные государству, не получив должной поддержки как "неперспективные". И почему-то непонятно, как случилось, что десятилетиями, а то и столетиями эти сёла были перспективными, а потом внезапно стали никому не нужными. Погибшие и ичезнувшие с лица земли украинские сёла - показатель того, как исчезает крестьянство. Молодые, которым нравится работать на земле, не имеют такой возможности - работы в таких сёлах нет, вот и уезжают. А старики просто тихо уходят.

Незрячего, но когда-то очень активного "мэра села" помянули и вспомнили выходцы из Тернового, живущие в близлежащих сёлах Фёдоровке и Хлеборобном - с уходом последнего жителя, кажется им, ушла и огромная часть их жизни.

В Украине за последние три десятилетия исчезли с лица земли официально более 500 сёл. Сколько на самом деле - не говорит никакая статистика.

Источник: Пологовские вести